Der Wandel unserer Wirtschaft schreitet voran: Die Old Economy ist auf dem Weg zur Green Economy. Diese essenzielle Veränderung wird auch den Akteurinnen und Akteuren der Finanzbranche, die die Notwendigkeit eines ressourcenschonenden Umgangs längst erkannt haben, immer bewusster.

Ein Lösungsansatz, der in immer populärer wird, ist die gezielte Einflussnahme auf die Geschäftspraktiken von Unternehmen. Auf Basis von ESG-Kriterien werden so unter anderem Faktoren wie der Ausstoß von Schadstoffen (Environment), Menschen- und Arbeitsrechte (Social) sowie die allgemeine Unternehmensführung (Governance) unter die Lupe genommen. Das Ziel: Nachhaltige Maßnahmen für die Zukunft festlegen, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Dieser Investment-Ansatz kommt auch bei den idealistischen Anlegern, die sich neben hohen Renditen auch zunehmend um die Umwelt sorgen, gut an.

Doch was genau hat es mit dem Begriff auf sich? In der Praxis verbirgt sich hinter Impact Investing zum einen eine offene Gesprächskultur, die Fondsgesellschaften mit dem Firmenmanagement aufbauen und etablieren. So können Probleme und konstruktive Vorschläge direkt mit dem Management besprochen werden. Es lassen sich Veränderungen beispielsweise in der Produktion oder bei der Entsorgung von Schadstoffen anstoßen.

Andererseits sind es klare Ausschlusskriterien in den Fonds selbst, die sich auf ESG-Vorgaben beziehen und ein Investment in viele Unternehmen verbieten – etwa Waffenproduzenten, Ölkonzerne oder Minenunternehmen, die im Verdacht stehen, Kinderarbeit einzusetzen.

Die Erfahrungen, die wir bei der Erste Asset Management mit Impact Investing bislang gesammelt haben und als Praxisbeispiele nennen können, sind durchaus ermutigend: Die Industrie ist in großen Teilen bereit für den Wandel. Gerade jene Unternehmen, die umfangreich Schadstoffe ausstoßen, sehen sich unter Druck, das zu reduzieren. Nur so können sie weiter am Markt beziehungsweise vor einer neuen, sehr werteorientierten Generation bestehen.

Drei klassische Unternehmen mit Nachhaltigkeitsplan

Ein Unternehmen der Old Economy, das nun als gutes Beispiel voranschreitet, ist Heidelberg Materials – ein Baustoffhersteller mit 150-jähriger Tradition. Die Produktion von Zement verursacht etwa 7 Prozent des Ausstoßes von Kohlendioxid weltweit. Die CO2-Intensität von Heidelberg Materials ist über die vergangenen Jahre in Relation zum Umsatz um 50 Prozent gesunken. Neben effizienteren Prozessen verwendet das Unternehmen an manchen Standorten Lösungen, um das ausgestoßene CO2 zu speichern. So kann es entweder gelagert oder wiederverwendet werden, etwa in der Landwirtschaft.

Will man noch einen Schritt weitergehen und innovativer werden, gilt es, alternative Energieformen für die Produktion zu verwenden. Zum Beispiel grünen Wasserstoff – ein Energieträger, der in Zukunft breiten Einsatz finden kann und meiner Ansicht nach auch wird.

Was uns zu einem weiteren Beispiel aus der Old Economy bringt: Die Thyssenkrupp-Tochter Nucera. Der Stahlkonzern zeigt, wie man sich durch neue Geschäftsfelder zukunftsfähig diversifiziert. Nucera stellt Anlagen für die Elektrolyse - die Produktion von Wasserstoff - her. Es ermöglicht so die Herstellung eines Energieträgers, ohne den das Ziel Net Zero 2050 nicht erreichbar sein wird. Die Liste für den Einsatz von Wasserstoff ist lang: von der Zement-Herstellung über Stahl bis zu Plastik oder Ammoniak, dem wichtigsten Düngemittel in der Landwirtschaft. Auch für Frachtschiffe ist Wasserstoff ein möglicher Energieträger, und, wenn man ein bisschen träumen darf, sogar für Flugzeuge.

Dazu sei gesagt: Elektrolyse gibt es zwar schon lange, doch steckt der Markt noch in den Kinderschuhen. Es mangelt nicht an Technologie, vielmehr fehlt die Infrastruktur. In einem optimistischen Szenario dürfte es bis 2035 dauern, bis grüner Wasserstoff als Energieträger etabliert ist. Das liegt an der sehr energieintensiven Produktion und der Tatsache, dass für die ökologische Herstellung nicht genug grüner Strom verfügbar ist. Außerdem ist er noch zu teuer – der Preis für die Herstellung liegt derzeit bei sechs bis sieben Euro pro Kilo.

Das Heft des Handelns liegt bei der Politik. In den USA gibt es den milliardenschweren Inflation Reduction Act, von dem wir in Kürze unter anderem Details über die Förderungen von Wasserstoff erfahren werden. Offenbar soll sie mit drei Dollar je Kilo gefördert werden, was diese Energieform sicherlich kompetitiver machen wird.

Ein weiteres relevantes ökologisches Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Auch hier gibt es ein positives Beispiel aus Deutschlands Konzernlandschaft – Adidas. 96 Prozent des von Adidas verwendeten Polyesters besteht bereits aus recyceltem Material. In wenigen Jahren sollen es 100 Prozent sein. Bei Baumwolle und Gummi ist der Mode- und Sportartikelhersteller in dieser Hinsicht ebenfalls auf einem guten Weg.

Nachhaltigen Umbau im Blick

Es gibt jedoch auch Unternehmen, deren Aktien für unsere Responsible-Fonds zwar noch nicht investierbar sind, die sich aber auf dem richtigen Pfad befinden. RWE ist hier zu nennen. Der Versorger produziert zwar noch immer Strom aus Kohle sowie Atomenergie – zwei unserer Ansicht nach nicht zukunftsträchtige Technologien –, doch arbeitet er intensiv an der Verwendung von erneuerbaren Stromquellen. Es ist klar erkennbar, dass die Investitionen RWEs im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen. Sie entwickeln sich in eine nachhaltige Richtung.

Wenn Unternehmen einen sinnvollen und glaubhaften Weg in eine ökologische Zukunft eingeschlagen haben, ist dies anerkennenswert, auch wenn ihr Ziel noch nicht erreicht ist. Gerade in Zeiten von Greenwashing und teils intransparenten Pseudo-Maßnahmen zählt jede echte Veränderung.

All das sind ermutigende Beispiele, die mehr und mehr um weitere Vorreiter ergänzt werden. Am einfachsten lässt sich der Impact vom E in ESG, also den Umweltfaktoren, messen und bewerten. Neben Environment müssen wir – wie auch jeder Andere, der sich auf nachhaltige Geldanlage beruft – aber auch die Faktoren Social und Governance im Blick behalten, um glaubwürdigen Impact in unseren Fonds anbieten zu können.

Als Investorin mit Mitspracherecht sorgen wir in der Regel über Engagement für den Impact auf Unternehmensseite. Diese reduzieren dann Schadstoffe oder verbessern Arbeitsbedingungen. Eine andere Möglichkeit ist, durch das Investment selbst direkt für Impact zu sorgen. Bei einem unserer Impact-Aktienfonds wird zum Beispiel ein Teil der Management-Fee direkt an den World Wildlife Fund (WWF) Österreich gespendet und für Maßnahmen in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz verwendet. Eine positive Auswirkung, die man auch als Anleger direkt greifen und erschaffen kann. Eine bessere Zukunft ist schließlich eine Angelegenheit, die wir alle gemeinsam anpacken müssen.





Markus Gruber © Erste AM

Über den Autor:

Markus Gruber ist Fondsmanager bei der österreichischen Fondsboutique Erste Asset Management.