Versicherungen
Was Vermittler bei gewerblichen Wohngebäudepolicen falsch machen
Vorsicht Versicherungssummen Was Vermittler bei gewerblichen Wohngebäudepolicen oft falsch machen
90 Prozent der Versicherungssummen für gewerbliche Gebäudeversicherungen sind falsch. Mindestens, würde jetzt mein ehemaliger Senior-Underwriter ergänzen. Auch in meiner Praxis als Sachverständiger habe ich bisher keine richtig ermittelte Versicherungssumme antreffen können.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Almut Sonnhalter im Gespräch
„Hab Mut zu springen“ – wie fünf Berater ihr eigenes Family Office bauten