Vorsicht vor dem Zonk: Quirin Bank bewertet geschlossene Fonds

Ein geschlossener Fonds erscheint vielen Anlegern wie ein Brief mit sieben Siegeln: Meistens merken sie erst zu spät, wenn sie eine Niete erwischt haben. Damit Anleger zumindest wissen, was sie im Portfolio haben, bietet die Quirin Bank eine Bewertung für laufende unternehmerische Beteiligungen an.