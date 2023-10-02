Neue Produkteigenschaften und neues Tool für einen individuellen Portfoliovorschlag Vorsorge-Beratung geht jetzt auch einfacher: Helvetia Fondspolicen!

Helvetia erweitert bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen CleVesto Select und CleVesto Favorites die Vertriebsunterstützung im Bereich der individuellen Einzelfondsauswahl. Über eine Ko-operation mit der Analyseplattform samperform wird die Erstellung eines Risiko- und Nachhaltig-keitsprofils inklusive produktspezifischem Portfoliovorschlags ermöglicht.

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Beratungspflichten

Die gesetzlichen Beratungspflichten verschärfen sich stetig und eine gewissenhafte Ermittlung des Anlageprofils inklusive Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen sind ein absolutes Muss. Hierfür stellen einige Versicherer Tools zur Verfügung, die jedoch häufig nur die Analyse abdecken und nicht die Portfoliozusammenstellung.

Tarifgenaue Vorschläge

Über die unabhängige Plattform samperform lässt sich nun ein kundenindividuelles Anlageprofil inklusive Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen erstellen. Für die Helvetia-Tarife CleVesto Select und CleVesto Favorites I lassen sich aus mehr als 300 verfügbaren Fonds Portfoliovorschläge generieren. Basis der Vorschläge ist die strategische Asset Allokation unter Berücksichtigung von Rendite und Risiko der Fonds. Samperform ist über einen Link in der Helvetia Tarifsoftware verknüpft. Die gewünschten Analysen können direkt erstellt und gespeichert werden.

Produktverbesserungen

Zusätzlich zur Einführung des Tools hat Helvetia weitere Produkteigenschaften bei verschiedenen fondsgebundenen CleVesto-Tarifen verbessert. Beiträge können ab sofort in den Produkten CleVesto Select und CleVesto Favorites I auf bis zu 20 Investments aufgeteilt werden. Auch Bestandskunden profitieren von dieser Regelung. Darüber hinaus sind Auszahlungen aus einem Auszahlplan nun bereits ab 300 Euro möglich und eine Dynamikbegrenzung auf Endalter 65 Jahre entfällt. Der letzte Punkt ist bei dem sogenannten "Steuerfrei- Konzept" von besonderer Bedeutung, bei dem eine Todesfallleistung einkommensteuerfrei an die Vertragspartner geht. Neben der bei diesem Konzept erforderlichen lebenslangen Laufzeit ist auch eine Beitragsdynamik über ein bestimmtes Endalter hinweg vorteilhaft.

Zudem besteht in Zukunft für alle fondsgebundenen Tarife die Möglichkeit, Hochrechnungen mit individuellem Prozentsatz zu erstellen, um Kundinnen und Kunden noch spezifischer beraten zu können. Selbstverständlich gelten die Neuerungen auch für unsere fondsgebundenen bAV-Tarife.

Durch die Kooperation mit samperform und die Tarifverbesserungen bleibt Helvetia ihrer 20-jährigen Linie treu: Kontinuierliche Verbesserung ihrer Produkte entsprechend den Marktgegebenheiten und Unterstützung der Beraterinnen und Berater mit effektiven Tools und Ansätzen. Weitere Informationen zum CleVesto-Jubiläum finden Sie auf www.clevesto.de.

Möchten Sie mehr über samperform erfahren, dann kontaktieren Sie Ihren Helvetia Leben Betreuer oder besuchen unser Webinar am 17.10.2023. Anmeldung über www.hl-maklerservice.de/webinare.