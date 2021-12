Vorsorge: Fondspolicen, Aktienanlagen und Derivate holen auf

Versicherungs-Newsletter

Zum achten Mal ließ der britische Finanzdienstleister fragen, welche Formen der langfristigen Altersvorsorge sich durchsetzen werden. Nach wie vor auf dem ersten Platz liegt die selbstgenutzte Immobilie mit 48,8 Prozent, das ist ein Plus von 10,2 Prozentpunkten gegenüber der letzten Befragung. Auf Platz 2 und 3 folgen die staatlich geförderte Altersvorsorge mit 35,9 Prozent (plus 6 Prozentpunkte) und festverzinsliche Anlagen wie das Sparbuch mit 29,8 Prozent (plus 1,4 Prozentpunkte).„Die hohe Zustimmung zum Eigenheim sehen wir kritisch“, sagt Thomas Bahr, Vertriebschef von Clerical Medical. „Insbesondere in ländlichen Räumen wird es wegen der demografischen Entwicklung künftig immer schwerer, einen Gewinn aus dem Verkauf einer Immobilie zu erzielen.“ Grafik vergrößern Im Mittelfeld auf den Plätzen 4 und 5 finden sich die betriebliche Altersvorsorge (23,7 Prozent; plus 4,6 Prozentpunkte) und die vermietete Immobilie (21,9 Prozent; plus 2,8 Prozentpunkte). Erst dann folgen relativ weit abgeschlagen mit 21,7 Prozent kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen. Sie konnten in der Gunst zuletzt aber um 4,3 Prozentpunkte zulegen.Auch das Vertrauen in renditeorientierte Kapitalanlagen ist wieder gestiegen. Die Zahl der Befragten, die Aktien, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate als geeignet für die Altersvorsorge angaben, stieg um 3,3 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Fast gleich viele, nämlich 5,3 Prozent denken, dass sich die fondsgebundene Lebensversicherung durchsetzen wird (plus 0,9 Prozentpunkte). 1,2 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage, trauen der britischen Lebensversicherung den Erhalt des Lebensstandards im Alter zu.