Vorsorge Lebensversicherung: neues Vorstandsmitglied

Thomas Bischof wird am ersten Juli Vorstandsmitglied der Vorsorge Lebensversicherung. Er tritt die Nachfolge von Andreas Jahn an, der in den Vorstand der SV Sparkassen wechselt. Damit übernimmt Bischof die Verantwortung für das Vertriebsressort und wird gleichzeitig Leiter der Geschäftsgruppe Bankenkooperation der Ergo Versicherungsgruppe.Seit 2009 arbeitet Bischof für die Ergo Versicherungsgruppe, zuletzt als Leiter der Konzernentwicklung. Zuvor war er bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group für strategische Projekte bei Finanzdienstleistern zuständig. Seine Karriere begann der heute 37-Jährige 2003 bei der Axa.