Vorsorgen mit der Riester-Rente: Die besten Policen und Fonds

>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe

Es ist Zahltag. Insgesamt 1,6 Milliarden Euro schreibt die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen im Mai Millionen Riester-Sparern gut – die höchste Summe seit Beginn der Auszahlung von Riester-Zulagen 2003. Seitdem hat der Staat seinen riesternden Bürgern in Summe 5,3 Milliarden Euro aufs Altersvorsorgekonto geschoben.So war es abgemacht. Nach der Jahrtausendwende kürzte der Gesetzgeber mit dem Altersvermögensgesetz die gesetzliche Rente um 3 Prozentpunkte auf das jetzige Eckrentenniveau von 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens. So viel bekommt eine fünfköpfige Familie vom Staat Als Ausgleich wurde 2001 die nach dem damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester benannte Rente eingeführt. Sie bildet zusammen mit der betrieblichen Altersvorsorge die zweite Schicht der Altersvorsorge, die Schicht der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge. Sie baut auf Schicht 1 – gesetzlicher Rente und Rürup-Rente – auf und ergänzt die private, nicht staatlich geförderte Vorsorge der Schicht 3.Das Prinzip funktioniert so: Der Riester-Sparer zahlt jährlich 4 Prozent seines Bruttoeinkommens vom Vorjahr, maximal aber 2.100 Euro, in seinen Riester-Vertrag ein. Dafür bekommt er Staatsgeld, nämlich mindestens 154 Euro Grundzulage. Hat er Kinder, gibt es je nach Alter der Kleinen 185 oder 300 Euro (ab 2008 geboren) pro Kind. Das rechnet sich insbesondere für kinderreiche Familien sowie für Sparer mit sehr niedrigem Einkommen.Für die besser Betuchten sind dagegen eher die Steuervorteile interessant: Sie können die 2.100 Euro Maximalbeitrag als Sonderausgabe in ihrer Steuererklärung angeben. Die Finanzämter rechnen Zulagen und Steuervorteil für den einzelnen Sparer aus – er bekommt, was für ihn günstiger ist.