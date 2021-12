Vorsorgevollmacht Fonds Finanz kooperiert mit der Deutschen Vorsorgedatenbank

Ab sofort können Makler, die an die Fonds Finanz angebunden sind, auch Leistungen der Deutschen Vorsorgedatenbank in Anspruch nehmen. Das Unternehmen bietet Hilfe rund um Vorsorgevollmachten, sowie Betreuungs- oder Patientenverfügungen. So erstellen die Rechtsanwälte der Deutschen Vorsorgedatenbank die jeweiligen Vollmachten und speichern diese ab, so dass sie den Maklern im Ernstfall weltweit und rund um die Uhr zur Verfügung stehen.Die Datenbank registriert zudem die Dokumente im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, so dass der Verwahrort durch berechtigte Personen und Institutionen jederzeit ermittelt werden kann.