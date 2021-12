Vorstände des Talanx-Konzerns Talanx baut Vorstand der Neue-Leben-Gruppe um

Neue Vorstandsvorsitzende der Neue Leben Lebensversicherung wird Iris Kremers. Sie ist bereits im Vorstand von Talanx Deutschland und dort für das Ressort Bancassurance, Kommunikation und Organisationsentwicklung verantwortlich.Kremers tritt außerdem in den Vorstand der Neue Leben Unfallversicherung ein. Genauso wie Silke Fuchs, die bereits Vorstandsmitglied der Neue Leben Lebensversicherung ist.Vorstandschef der drei Neue-Leben-Gesellschaften Unfallversicherung, Pensionskasse und Pensionsverwaltung wird Sebastian Greif. In allen drei Versicherungen ist er bereits Vorstandsmitglied.Barbara Riebeling, Finanzvorstand der Talanx Deutschland, tritt zudem in den Vorstand der Neue Leben Holding und den Vorstand der Neue Leben Lebensversicherung ein.Neu in den Vorstand der Neue Leben Pensionskasse und der Neue Leben Pensionsverwaltung kommen der HDI-Kapitalanlagenleiter Stefan Klimpel und der Vorstandschef der Talanx Pensionsmanagement, Fabian von Löbbecke.