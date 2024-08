Vor wenigen Tagen erfuhr DAS INVESTMENT, dass der ehemalige Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund drei Posten im Aufsichtsrat des Generali-Konzerns übernimmt. Nun gibt die Generali Grunds Berufung in die Aufsichtsräte der Generali Deutschland, Generali Deutschland Lebensversicherung und Generali Deutschland Versicherung auch offiziell bekannt.

Darüber hinaus meldet der italienische Versicherungskonzern die Neubesetzung von zwei Vorstandsposten bei seiner Deutschland-Tochter. Arne Benzin (48), derzeit Vorstand für Personal und Unternehmenskultur (Chief People & Culture Officer) bei der Allianz Technology, tritt zum 1. Januar 2025 als Vorstand Personal und Organisation (Chief People and Organization Officer) in die Generali Deutschland (GD) ein.

Benzin ist seit 2010 in verschiedenen Führungspositionen bei der Allianz und ihrer Tochtergesellschaft Allianz Technology aktiv. Davor war er Leiter Vertriebsplanung und Management-Information (Head of Sales Planning & Management Information) bei der AWD Großbritannien (jetzt Swiss Life International). In seiner neuen Position bei Generali soll er „den kulturellen Wandel des Unternehmens vorantreiben“, heißt es vom Versicherungskonzern.

Michael Reinelz kehrt zu Generali zurück

Zweiter Neuzugang ist Michael Reinelt (54), der ab dem 1. Januar 2025 als Maklervorstand (Head of Broker) das Maklergeschäft der Generali Deutschland verantworten wird. Zudem wird er als Vertriebsvorstand in die Vorstände der Dialog Lebensversicherung und Dialog Versicherung eintreten.

Reinelt kommt von der Alte Leipziger, wo er seit Juli 2021 als bAV-Chef der Alte Leipziger Lebensversicherung sowie als Vorstand der Alte Leipziger Pensionskasse und der Alte Leipziger Pensionsfonds aktiv ist.

Die Generali kennt Reinelt bereits: Er war dort bis Dezember 2020 rund 25 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, unter anderem als Mitglied der Vorstände der Generali Deutschland Pensionskasse und der Generali Pensionsfonds.