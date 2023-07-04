Nina Henschel Vorständin der R+V Krankenversicherung geht zur Ergo

Nina Henschel, Krankenversicherungsvorständin bei der R+V Versicherung, wechselt zur Ergo Gruppe. Dort übernimmt sie Vorstandsposten bei der Ergo Krankenversicherung und der DKV Deutsche Krankenversicherung.

Nina Henschel fängt zum 1. September bei der Ergo an. Das bestätigte ein Ergo-Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Henschel werde sowohl Mitglied im Vorstand der Ergo Krankenversicherung als auch Vorstandsmitglied in der DKV Deutsche Krankenversicherung, heißt es vom Unternehmen. Sie soll das Makler- und Kooperationsgeschäfts im Geschäftsfeld Gesundheit weiter ausbauen und das Wachstum im Bereich betrieblicher Krankenversicherungen (bKV) forcieren.

Henschel ist seit November 2018 Vorstandsmitglied bei der R+V Krankenversicherung. Dort verantwortet sie das gesamte Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft der R+V Gruppe.

Nachfolge von Frauke Fiegl

In ihrer neuen Position bei der Ergo füllt Henschel die bisherige Position von Frauke Fiegl aus. Fiegl stieg im März zur Vorstandschefin der Ergo Krankenversicherung auf, nachdem Ursula Clara Deschka, innerhalb des Konzerns wechselte und die Leitung der Ergo-Gesellschaften im Baltikum übernommen hat.

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Neben der Krankenversicherung baut Ergo auch den Vorstand seiner Sach- und Unfallversicherung um. Dort steigt Olaf Bläser zum Vorstandschef der Ergo Versicherung auf. Christian Gründl übernimmt seine bisherige Position als Vorstandsmitglied bei der Ergo Deutschland und Vorstandsvorsitzender der Ergo Beratung und Vertrieb.