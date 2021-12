Rechtsschutzversicherung Vorständin wechselt von Arag zu Örag

Der Rechtsschutzversicher Örag willseine Marktposition in Deutschland weiter auszubauen. „Als Gemeinschaftsunternehmen der öffentlichen Versicherer und eingebettet in die Sparkassen-Finanzgruppe hat die Örag beste Voraussetzungen“, sagt Betina Nickel, die daran ab Oktober als neue Vorständin für Produkt, Betrieb, IT und Innovationsmanagement mithelfen soll.

Nickel ist seit mehr als 20 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Seit 2015 verantwortet sie als Hauptabteilungsleiterin die Bereiche Kooperation und Internetvertrieb/Produkt International bei der Arag. Zuvor war die Diplom-Regionalwissenschaftlerin für jeweils etwa drei Jahre im Versicherungskonzern Gerling sowie bei der Wirtschaftsberatung KPMG tätig.