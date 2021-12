Der Schiffsfonds Offshore Explorer 5 von Nordcapital war das meistgehandelte Produkt auf der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler. Das meldet der Betreiber des Zweitmarkts für geschlossene Fonds. Von den Immobilienfonds - der üblicherweise am intensivsten gehandelten Anlageklasse - schaffte es mit dem Fünftplatzierten BVT Residential USA 6 nur ein Produkt in die Top-5-Liste.



Dies bestätige noch einmal eindrucksvoll, dass eine pauschale Beurteilung von Asset-Klassen nicht zielführend sei, erklärt Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler. „Ein Immobilienfonds ist per se nicht attraktiver als ein Schiffsfonds“. Es komme immer auf den Einzelfall an. In ihrer Gesamtheit dominierten allerdings geschlossene Immobilienfonds im Juli wieder einmal den Zweitmarkt-Handel: 48,5 Prozent der Umsätze entfielen auf diese Anlageklasse. Schiffsfonds kamen mit 22,7 Prozent auf Platz 2, gefolgt von Lebensversicherungs-Fonds (7,6 Prozent).