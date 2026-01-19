Laut des DIW liegt der Anteil von weiblichen Vorständen bei deutschen Versicherern bei rund 21 Prozent. Ein Überblick über die Frauen in Spitzenposten bei den Top 10 der Branche.

Beim Anteil von Frauen in Führungspositionen hat die Assekuranz trotz steigender Zahl weiterhin Nachholbedarf.

Der Anteil von Frauen in den Vorständen und Geschäftsführungen der Versicherungsbranche ist in den vergangen 20 Jahren kontinuierlich gestiegen. 2025 lag er bei 21,1 Prozent, nach 2,5 Prozent im Jahr 2006. Der Wert liegt deutlich über dem Schnitt der 200 größten Unternehmen in Deutschland außerhalb des Finanzsektors mit 18,6 Prozent.

Das zeigt die Auswertung „Managerinnen-Barometer“ des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Die Zahlen wurden im Zeitraum vom 3. November bis zum 5. Dezember 2025 erhoben. Die Angaben beruhen auf Selbstdarstellungen der Unternehmen im Internet, den Geschäftsberichten des Jahres 2024, dem Beteiligungsbericht des Bundes für das Jahr 2024, dem Bundesanzeiger sowie auf Anfragen des DIW Berlin bei den Unternehmen.

Jeder dritte Versicherer ohne Frau im Vorstand

76 von 360 Vorstandsmitgliedern sind derzeit weiblich. Dabei haben von den 60 untersuchten Unternehmen allerdings nur 41 überhaupt eine Frau in ihrem obersten Führungsgremium. Das entspricht einem Anteil von 68,3 Prozent. Besonders unterrepräsentiert sind Frauen an der Spitze der Gesellschaften. Den Vorstandsvorsitz haben gerade einmal fünf Frauen inne. Dabei werden Doppelspitzen als halber Vorsitz gezählt. So ergibt sich laut DIW Berlin ein bescheidener Anteil von 8,6 Prozent.

Auffällig ist, dass weibliche Vorstände weiterhin vor allem in Bereichen wie Personal, Betriebsorganisation, Digitalisierung/Transformation oder bestimmten Sparten- und Regionalverantwortungen tätig sind. Nur vereinzelt sitzen sie in klassischen Machtressorts wie Finanzen oder Vertrieb, was ihre Sichtbarkeit als potenzielle Nachfolgerinnen für den Vorstandsvorsitz im Konzern insgesamt bislang begrenzt.​

Branchendaten zeigen zudem, dass Frauen auf Vorstandsebene in der Versicherungswirtschaft im Durchschnitt zwar ähnlich alt sind wie ihre männlichen Kollegen, aber oft etwas später in das oberste Gremium einziehen, weil ihre Karrieren lange Zeit langsamer verlaufen sind. Bei den zehn größten Versicherern hierzulande ist derzeit keine unter 40 Jahre alt.

DAS INVESTMENT Versicherungen stell die weiblichen Vorstände in der Muttergesellschaften oder Holdings der zehn größten deutschen Versicherer in einer Bilderstrecke vor und nennt den Anteil der jeweiligen Frauenquote in den Leitungsgremien.

Allianz SE: 44,4 Prozent 1 / 10 Sirma Boshnakova, Claire-Marie Coste-Lepoutre, Barbara Karuth-Zelle und Renate Wagner (v. l. oben nach r. unten). Bildquelle: www.allianz.com