Die von Thomas Voigt geführte VHV-Gruppe aus Hannover ist auch in der Türkei, Österreich, Italien und Frankreich aktiv. Die Beitragseinnahmen aus dem Auslandsgeschäft machen mittlerweile mehr als 10 Prozent ihres Gesamtvolumens aus. Um das internationale Geschäft des vor einem Jahrhundert von Bauunternehmen gegründeten Haftpflichtversicherers auszubauen, wurde jetzt eine neue Konzerngesellschaft gegründet: Die VHV International SE soll sich grenzüberschreitend zu einem Spezialversicherer für die Bauwirtschaft entwickeln.

Vorstandssprecher der neuen Gesellschaft ist Sebastian Steininger. Der 38-Jährige ist im September bei der VHV-Gruppe gestartet. Zuvor arbeitete der Diplom-Kaufmann zwölf Jahre lang in international ausgerichteten Managementfunktionen in der Versicherungs- und der Technologiebranche.

Spezialversicherer für die Bauwirtschaft

Zum IT-Vorstand wurde der promovierte Wirtschaftsinformatiker Markus Neumann bestellt. Der 39-Jährige ist seit etwa fünf Jahren für die VHV-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter des Anwendungsbetriebs in der VHV-IT. Zuvor arbeitete er in leitenden IT-Funktionen in internationalen Versicherungs- und Maschinenbauunternehmen.

Als Finanzchefin startet im Februar Éva Knak. Die Diplom-Betriebswirtin bringt langjährige Berufserfahrung aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit. Zuletzt verantwortete die 47-Jährige die weltweite Bilanzierung bei den Gesellschaften des Versicherungskonzerns HDI.

Ebenfalls in dieser Woche berichtete der Versicherungskonzern, dass aktuell auch die Komposit-Sparte der VHV-Gruppe einen neuen Vorstand für das operative Geschäft bekommt: Ulf Bretz übernimmt die Aufgaben von Sebastian Schulz, der den Versicherungskonzern nach 15 Jahren verlassen hat. Bretz wechselt zudem auf den Chefposten der konzerneigenen Servicegesellschaft VHV Solutions.