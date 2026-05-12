Kai Waldmann verlässt nach 15 Jahren den Vorstand der Alte Leipziger Versicherung. Sein Nachfolger Christian Rusch kommt von der AIG.

Kai Waldmann: Der langjährige Vorstand, der zuletzt das Schaden- und Unfallgeschäft verantwortete verlässt die Alte Leipziger Versicherung.

Der langjährige Vorstand der Alte Leipziger Versicherung tritt in den Ruhestand. Kai Waldmann (60) scheidet spätestens zum 1. November 2026 aus dem Gremium aus. Sein Nachfolger wird Christian Rusch.

Waldmann ist seit 2011 im Vorstand der Alte Leipziger Versicherung tätig und hat dort das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft der ALH Gruppe maßgeblich geprägt.

Nachfolger Rusch kommt von AIG

Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat Christian Rusch (Jahrgang 1977) berufen. Rusch ist seit knapp acht Jahren bei AIG Europe tätig, zuletzt seit September 2024 als Leiter Gewerbe-Sachversicherung und Privat-/Gewerbekundengeschäft für die DACH-Region. Zuvor verantwortete er dort ab Oktober 2020 das KMU- und Privatkundengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie von 2018 bis 2020 den Bereich Digitales Engagement in der DACH-Region.

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Vor seinem Wechsel zu AIG war Rusch mehr als 16 Jahre bei den Helvetia Versicherungen tätig – zunächst im Maklervertrieb in München, später als Vertriebsdirektor und zuletzt als Leiter Direktvertrieb in Deutschland.

Rusch wird gemeinsam mit dem bereits amtierenden Vorstand Marcus Tersi die Alte Leipziger Versicherung als Doppelspitze führen.

Die Alte Leipziger Versicherung gehört zur ALH Gruppe, zu der auch die Hallesche Krankenversicherung zählt.