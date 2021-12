Vorstand von INP Oliver Harms verlässt INP-Gruppe zum Jahresende

Oliver Harms, Vorstand Marketing und Vertrieb der INP Holding, verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Nach Aussage von INP endet seine fünfjährige Vorstandstätigkeit in einvernehmlicher Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Wo Harms hingeht ist derzeit noch unklar. Wer die Nachfolge als Vertriebsvorstand antritt, will INP erst in den nächsten Wochen mitteilen.Von 2009 bis 2014 lenkte Harms maßgeblich die Ausrichtung der heutigen INP-Gruppe. INP ist ein Anbieter alternativer Investments und als Vermögensverwalter im Bereich Sozialimmobilien tätig. Das von der INP-Gruppe betreute Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 235 Millionen Euro. Laut eigenen Angaben sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gut positioniert.