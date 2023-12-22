Vorstandschef Timo Hertweck verlässt Janitos
Timo Hertweck verlässt die Janitos Versicherung. Der Vorstandschef gehe „im beiderseitigen Einvernehmen,“ um sich „neuen Aufgaben zuzuwenden“, heißt es vom Unternehmen.
Hertweck gehörte seit Anfang 2021 dem Janitos-Vorstand an. Im März 2021 übernahm er den Vorstandsvorsitz.
Vor seinem Wechsel zu Janitos war Hertweck Vorstandsmitglied bei Element Insurance, einem Anbieter von White-Label-Versicherungsprodukten. Davor verantwortete er als Geschäftsführer den Vertrieb der Südvers Versicherungsgruppe. Weitere Stationen seiner Karriere waren der Posten als Vorstandsmitglied bei der Würzburger Versicherung sowie als Vertriebsdirektor und Prokurist bei der WWK.
Nina Duft und Emanuel Issagholian übernehmen
Hertwecks Nachfolger steht nach Janitos-Angaben noch nicht fest. Bis die Nachfolge geklärt ist, übernehmen Finanzvorständin Nina Duft und Emanuel Issagholian, der im Vorstandsteam IT und Operations verantwortet, Hertwecks Aufgaben.
Janitos ist eine hundertprozentige Tochter der Gothaer Allgemeine Versicherung. Der in Heidelberg ansässiger Maklerversicherer konzentriert sich auf die Sparten Unfall-, Privathaftpflicht-, Hausrat- und Kfz-Versicherung.