Redaktion 14.05.2014 Lesedauer: 1 Minute

Vorstandsgehälter Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan im Größenrausch

„If you pay peanuts, you get monkeys" lautet eine gängige Redewendung an der Wall Street, die sich im weitesten Sinne mit dem Satz „Wer nichts zahlt, darf nichts erwarten" ins Deutsche übersetzen lässt. Häufig fällt dieser Satz, wenn mal wieder die angemessene Höhe von Managergehältern diskutiert wird. Aber was passiert, wenn man – wie viele große US-Banken – eben nicht nur Kinkerlitzchen zahlt, sondern Jahresgehälter in Millionenhöhe? Müsste dann nicht auch die Aktienkursentwicklung überragend ausfallen?