Vorstandsrochaden bei Talanx

Zum 1. August hat die Talanx Deutschland AG Ulrich Rosenbaum in den Vorstand berufen. Der 54-Jährige verantwortet im neu geschaffenen Ressort Mathematik und Risikomanagement künftig neben dem Risikomanagement auch das aktuarielle Controlling, Rückversicherungen und Grundsatzfragen in allen Gesellschaften im Geschäftsbereich. Rosenbaum hielt bislang den Vorstandsvorsitz der Targo Versicherungen sowie Vorstandsmandate in den PB Versicherungen. Diese Funktionen legt er mit Übernahme der neuen Aufgabe nieder.Zudem übernimmt Barbara Riebeling bei Talanx Deutschland als Finanzchefin (Chief Financial Officer, CFO) das Finanzressort sowie weitere Vorstandsmandate in den HDI- und HDI-Gerling-Gesellschaften. Die 50-Jährige war zuvor CFO in den Targo und PB Versicherungen. Auch sie wird mit der neuen Aufgabe ihre Vorstandsmandate in den Risikoträgern der Talanx Deutschland Bancassurance niederlegen.Riebelings Vorgänger Peter Klingspor kehrt in die Talanx AG zurück und soll sich als Leiter der Strategie- und Konzernentwicklung im Wesentlichen um die Weiterentwicklung der Konzernstrategie kümmern.In der neu gegründeten Zwischengesellschaft Talanx Deutschland Bancassurance GmbH werden die Bancassurance-Aktivitäten der Neue Leben, Targo und PB Versicherungen im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland gebündelt. Neben den neu berufenen Vorständen Rosenbaum und Riebeling sind alle designierten Geschäftsführer der Talanx Deutschland Bancassurance zugleich auch Vorstände und Geschäftsführer der Bancassurance-Gesellschaften.Die übergreifende Steuerung der Bancassurance-Aktivitäten innerhalb der Talanx Deutschland wird künftig im Ressort von Iris Klunk gebündelt. Die 42-Jährige verantwortet zudem die Funktionen Personal- und Organisationsentwicklung sowie die Kommunikation bei Talanx Deutschland. Klunk wird außerdem den Vorsitz in den Targo Versicherungen übernehmen sowie als Vorstand in den PB Versicherungen vertreten sein.