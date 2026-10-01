In Europa steigen die Vorstandsgehälter, doch der Dax hinkt hinterher. Eine Studie zeigt, wo Chefs am meisten verdienen – und warum der Druck auf Deutschland zunimmt.

In Europa steigen die Gehälter der Vorstandschefs – doch Deutschland bleibt auffällig zurückhaltend. Im Dax kletterte die mittlere gewährte Vergütung der Unternehmenslenker 2025 nur um rund 2 Prozent auf etwa 6,8 Millionen Euro. Das zeigt die Studie „Executive Compensation in 2026“ des Datenanbieters Diligent Market Intelligence, die DAS INVESTMENT vorab vorlag.

Damit liegt Deutschland bei der mittleren Vergütung gleichauf mit Frankreich: Dort erhielten die Chefs der im Cac 40 notierten Konzerne nach einem Anstieg von fast 14 Prozent im Mittel ebenfalls 6,8 Millionen Euro. Deutlich kräftiger fiel das Plus in Großbritannien aus. Im FTSE 100 legte die mittlere Vergütung um 16 Prozent auf 6,1 Millionen britische Pfund (etwa 7,1 Millionen Euro) zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Großbritannien setzt auf variable Bausteine

Britische Unternehmen gestalten ihre Vergütungspakete zunehmend flexibler. Langfristige variable Bestandteile machten 2025 mehr als 54 Prozent der mittleren Vergütung im FTSE 100 aus, nach gut 52 Prozent im Jahr zuvor. Zentrale Kontrollmechanismen behalten die Unternehmen laut der Studie dabei bei.

Dirk Pfefferle, der bei Diligent die Region DACH verantwortet, ordnet die Entwicklung ein. „Der deutsche Markt steht zunehmend unter internationalem Wettbewerbsdruck“, sagt er. Die Struktur der deutschen Pakete sei weiterhin von einem hohen Anteil an Fixgehalt und einer starken Ausrichtung auf nachhaltige Unternehmensziele geprägt. Entscheidend sei, dass Unternehmen ihre Vergütungsentscheidungen transparent kommunizierten und klar an die langfristige Wertschöpfung koppelten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die USA setzen die Maßstäbe

Den Takt bei den gezahlten Gehältern geben weiterhin die USA vor. Im S&P 500 stieg die mittlere gewährte Vergütung 2025 um mehr als 8 Prozent auf 18,2 Millionen US-Dollar (etwa 16,1 Millionen Euro). Im breiter gefassten Russell 3000 lag das Plus bei gut 2 Prozent, die mittlere Vergütung erreichte 7,4 Millionen US-Dollar (etwa 6,5 Millionen Euro).

„Dieser Anstieg wurde vor allem durch erfolgsabhängige Aktienvergütungen und andere aktienbasierte Vergütungskomponenten vorangetrieben“, sagt Josh Black, Chefredakteur von Diligent Market Intelligence. Zugleich hätten beide Indizes eine starke Gesamtrendite für die Aktionäre verzeichnet. Der weltweite Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte nehme weiter zu.

Teurer werden vor allem die Wechsel an der Spitze. Die Antrittsprämien für neu berufene Vorstandschefs im S&P 500 erreichten 2025 mit durchschnittlich 3,7 Millionen US-Dollar den höchsten Stand seit sechs Jahren – nach 3 Millionen im Jahr 2024 und 2,4 Millionen 2023. Auch die Abfindungen für ausscheidende Chefs stiegen, im Schnitt auf 6,8 Millionen US-Dollar. Hintergrund ist eine hohe Fluktuation: 2025 zählte der Index 67 Wechsel, 29 Prozent mehr als 2023. Bis Ende Juni 2026 hatten bereits fast 40 Vorstandschefs ihren Posten geräumt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Investoren schauen genauer hin

Für Anleger rückt zugleich die Kontrolle der Vergütung stärker in den Blick. In den USA könnte eine von der Börsenaufsicht SEC vorgeschlagene Reform die verpflichtende Abstimmung der Aktionäre über die Vorstandsvergütung („Say on Pay“) für bis zu 80 Prozent der börsennotierten Unternehmen entfallen lassen. Bei Abfindungen im Zuge von Übernahmen – den sogenannten „Golden Parachutes“ – wächst der Widerstand: Die Zustimmung der Investoren sank im ersten Halbjahr 2026 auf gut 77 Prozent, nach rund 84 Prozent ein Jahr zuvor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

In Deutschland fiel das Votum zuletzt gelassener aus. Die Zustimmung zu den Vergütungsberichten im Dax lag im laufenden Jahr bei knapp 90 Prozent.