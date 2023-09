Gewerbeversicherungen Vorstandswechsel: Neuer Deutschland-Chef für Spezial-Policen der Allianz

Unter dem Namen Allianz Commercial bündelt Deutschlands größter Versicherungskonzern seine Einheiten für das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen, Konzernen sowie spezielle Risiken wie Offshore-Windparks, Infrastrukturprojekte oder Hollywood-Filmproduktionen. Die global aktive Allianz-Tochter für die Versicherung vereint einerseits die Industrie-Policen der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und das Firmenkundengeschäft der etwa 200 regionalen Gesellschaften für Sachversicherungen.

Joachim Müller © Allianz SE

Mit einem aktuellen Umbau im Vorstand der AGCS will die Allianz das finanzielle Absichern von mittelgroßen und großen Unternehmen sowie von Spezialrisiken stärker zusammenführen. Ziel sei es, einen einheitlichen Marktauftritt in den elf Geschäftsregionen zu schaffen. Dirk Vogler soll dazu ab Oktober die Verantwortung übernehmen für die Allianz Commercial in den regionalen Märkten Deutschland und Schweiz, Zentral- und Osteuropa, Benelux-Länder und Nordeuropa, Südeuropa, Iberische Halbinsel und Asien.

In dieser Funktion folgt Vogler auf Henning Haagen, der den Allianz-Konzern nach 15 Jahren verlässt. Seit Anfang 2020 saß er im Vorstand der AGCS, der sich damit von neun auf acht Mitglieder verkleinert. Als zweite Regional-Chefin der Allianz Commercial neben Vogler verantwortet Tracy Ryan weiterhin das Geschäft in den USA und Kanada sowie Lateinamerika. Nur die drei größten Märkte Frankreich, Großbritannien und Australien werden direkt von Joachim Müller, ehemaliger AGCS-Chef und heutiger Vorstandschef von Allianz Commercial, betreut.