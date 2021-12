Vorstandswechsel bei Bonnfinanz

Die Bonnfinanz AG hat ihr Vorstandsgremium auf drei Ressorts erweitert. Zum 1. Januar 2010 ist Andreas Blau (43), zum Vorstand Vertrieb ernannt worden. Gleichzeitig wurde Thomas Hücker (44) in den Vorstand berufen. Hücker verantwortet ab 1. Januar 2010 das Ressort Finanzen und IT. Beide Bereiche wurden bisher direkt vom Vorstandsvorsitzenden Michael Rentmeister (44) geleitet, der auch weiterhin im Amt bleibt.



Der Diplomkaufmann Andreas Blau war zuletzt als Vertriebsdirektor bei Bonnfinanz für die Regionen NRW, Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland zuständig. In seiner neuen Funktion ist er für die Umsatz- und Organisationsentwicklung des Vertriebs verantwortlich, zu dem 1.150 Berater zählen.

Thomas Hücker, ebenfalls Diplomkaufmann, der 2008 als kaufmännischer Leiter bei Bonnfinanz begann, wird im Ressort Finanzen und IT zusätzlich den Bereich Personal verantworten.



Auch ein Abgang ist zu verzeichnen: Winfried Wiendl (59), bis dato zuständig für strategische Unternehmensexpansion, ist zum Jahresende 2009 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden.