Vorstandswechsel bei Comdirect

Mandel wird bei der Commerzbank Bereichsvorstand für die Konzernbereiche Privat- und Geschäftskunden sowie Wealth Management.Nachfolger von Mandel an der Führungsspitze der Direktbank wird zum 1. Dezember 2010 Thorsten Reitmeyer. Der ausgebildete Bankkaufmann hat in den vergangenen vier Jahren in der Commerzbank das Wealth Management als Bereichsvorstand ausgebaut. Reitmeyer soll die Position der Comdirect Bank am Markt weiter ausbauen.Den Vorsitz im Comdirect-Aufsichtsrat übernimmt mit sofortiger Wirkung Commerzbank-Privatkundenvorstand Martin Zielke.