Die Stuttgarter Versicherungsgruppe hat die Nachfolge im Vertriebsvorstand geregelt. Die Aufsichtsräte haben die Personalie einstimmig beschlossen.

Jesko David Kannenberg (46) wird zum 1. Mai 2025 neuer Vorstand für Vertrieb, Marketing und betriebliche Altersversorgung bei der Stuttgarter Versicherungsgruppe. Der MBA-Absolvent im Bereich Leadership und Management folgt auf Ralf Berndt, der nach 23 Jahren im Vorstand Ende August 2025 in den Ruhestand geht.

Vom Direktversicherer zur Stuttgarter

Kannenberg bringt 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Seine Laufbahn begann der gelernte Versicherungskaufmann bei der Debeka. 2003 wechselte er zu Asstel, dem Direktversicherer der Gothaer, wo er 2014 die Unternehmensleitung übernahm. Im Gothaer Konzern verantwortete er ab 2017 als Sprecher der Geschäftsführung den Beratungs- und Vertriebsservice.

Seit 2019 ist er als Vertriebs- und Marketingvorstand der ottonova Krankenversicherung tätig, wo er die Entwicklung zur Multikanalorganisation verantwortete. Ende 2022 übernahm er zusätzlich das Personalressort der Ottonova Holding.

Neuaufstellung des Vorstands mit Blick auf SDK-Fusion

Der Vorstand der Stuttgarter wird sich künftig wie folgt zusammensetzen:

Guido Bader als Vorsitzender (Aktuariat, Produktentwicklung Personen- und Kompositversicherung, Kapitalanlage, Immobilien, Personal, Rechnungswesen, Recht, Revision)

Michael Krebbers (Betriebsorganisation, Controlling/Risikomanagement, IT, Kundenservices)

Jesko David Kannenberg (Vertrieb, Marketing, betriebliche Altersversorgung)

Die Personalie ist besonders relevant für die 2026 geplante Fusion der Stuttgarter Lebensversicherung mit der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK). Kannenberg bringt durch seine Zeit bei Ottonova Erfahrung in der digitalen Transformation und im digitalen Krankenversicherungsvertrieb mit. Aus seiner Gothaer-Zeit verfügt er über Expertise in den Bereichen Leben und Sach sowie in der Steuerung von Stammorganisation und Maklervertrieb. In seiner neuen Position wird er mit Olaf Engemann, dem Vertriebsvorstand der SDK, zusammenarbeiten.