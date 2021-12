Vorstandswechsel bei R+V Versicherung

Versicherungs-Newsletter

Gesellschaften der Kravag-Gruppe ersetzen Tassilo Sigg durch Michael Busch und Edgar Martin



Die R+V-Töchter Kravag-Sach, Kravag-Allgemeine und Kravag-Logistik ersetzen den Vorstand Tassilo Sigg durch Michael Busch. Bei der Kravag-Holding AG übernimmt Edgar Martin das Vorstandsmandat von Sigg.



Der 65-jährige Sigg scheidet Ende 2009 aus den Vorständen aller Kravag Gesellschaften mit Ausnahme der Kravag-Sach aus. Dort endet seine Amtszeit Ende 2010.



Im Holding-Vorstand übernimmt Norbert Rollinger (45) zum 1. Januar 2010 die Verantwortung für das gesamte Kompositversicherungsgeschäft der R+V Gruppe. Damit folgt er auf Bernhard Meyer (59), der in den Ruhestand geht.Meyer gehört bereits seit 1991 dem R+V-Vorstand an. Bevor er die Zuständigkeit für die Kompositversicherung übernahm, zeichnete er für den Vertrieb aller R+V-Gesellschaften verantwortlich. Sein Nachfolger Rollinger wechselte im April 2009 in den R+V-Vorstand. Davor war er als Vorstandsmitglied bei Generali Versicherungen und der Volksfürsorge Versicherungsgruppe tätig.

Im Holding-Vorstand übernimmt Norbert Rollinger (45) zum 1. Januar 2010 die Verantwortung für das gesamte Kompositversicherungsgeschäft der R+V Gruppe. Damit folgt er auf Bernhard Meyer (59), der in den Ruhestand geht.Meyer gehört bereits seit 1991 dem R+V-Vorstand an. Bevor er die Zuständigkeit für die Kompositversicherung übernahm, zeichnete er für den Vertrieb aller R+V-Gesellschaften verantwortlich. Sein Nachfolger Rollinger wechselte im April 2009 in den R+V-Vorstand. Davor war er als Vorstandsmitglied bei Generali Versicherungen und der Volksfürsorge Versicherungsgruppe tätig.