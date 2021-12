Vorstandswechsel im Votum-Verband

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung hat der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa Gerhard Schwarzer neu in den Vorstand gewählt. Schwarzer ist Gründer und Vorstand des Assekuradeurs Domcura AG , ein Kenner des Vertriebs und setzt sich intensiv für weiterführende Vermittlerausbildungsgänge bei den Industrie- und Handelskammern ein.Schwarzer ersetzt Wolfgang Dippold, Geschäftsführer der VMS GmbH, der nach 10-jähriger Vorstandsarbeit sein Verbandsamt zum Jahresende 2009 auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte.Die weiteren Mitglieder des Votum-Vorstandes, Wolfgang Leiber (Vorsitzender), Manfred Brenneisen und Falko Knabe wurden in ihrem Amt bestätigt.