Alle Vorträge des „1. Forums für Private Banking und Family Offices” finden Sie auf der Seite www.private-banking-magazin.de (Anmeldung erforderlich).Als Schmitz beim 1. Forum für Family Offices und Private Banking über Staatsverschuldung und Inflation sprach, zeichnete er ein düsteres Bild. Wer nach den ebenfalls nicht gerade rosigen Worten von Herrn Vorndran am Vortag denke, es sei nun fünf vor zwölf, dem, so Schmitz wolle er mit seiner Analyse vor allem eines klarmachen: Es ist schon deutlich später.Und wieder ein Vergleich: Die Dramatik und das Tempo des deutschen Schuldenmachens sei wie Seerosen, die sich munter auf einem Teich ausbreiten. Jeden Tag verdopple sich die von Seerosen bedeckte Fläche; die krautigen Wasserpflanzen vermehren sich also exponentiell, nicht linear, genau wie Deutschlands Schuldenstand.Und so unmöglich sich das ausbreiten der Seerosen verhindern lasse, so aussichtlos erscheine es auch, die deutsche Schuldendynamik in Zaum zu halten: Kein Finanzminister, so Schmitz, sei dies in den vergangenen Jahrzehnten auch nur annährend gelungen - nicht einmal um das Jahr 2000 herum, als die deutsche Regierung von einem unverhofften 100-Milliarden-Euro-Geldregen durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen überrascht wurde. Gespart, so Schmitz, habe keiner, und das werden wir auch in Zukunft nicht hinkriegen.Zurück zu den Seerosen: Nach 50 Tagen, so die Annahme in Schmitz' Parabel, ist der Teich komplett zugewuchert. Dann geht nichts mehr. Frage ins Publikum: Wann ist der Teich zur Hälfte mit Seerosen bedeckt? Nach 49 tagen, so einer der Zuhörer. Stimmt!Und welchen Tag haben wir derzeit in der Schuldenrepublik Deutschland? Sind wir am 47. Tag? Sind wir vielleicht erst am 44. Tag? Pause. „Um Eines“, so Schmitz, „möchte ich sie bitten: Lassen sie sich nicht einreden, wir wären erst am 20. Tag. Da sind wir schon lange drüber hinaus!“