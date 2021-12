Redaktion 11.10.2013

Vortrags-Video mit Philipp Vorndran: „2018 werden wir einen Dax-Stand von 15.000 Punkte sehen“

„Wer nicht das Undenkbare denkt, hat an den Kapitalmärkten schon verloren“, mahnte Philipp Vorndran von Flossbach von Storch in seinem Vortrag auf dem private banking kongress in Hamburg. Hier können Sie sich den Vortrag noch einmal in voller Länge ansehen.