Redaktion 25.09.2014

Vortrags-Video private banking kongress 2014 Horst Teltschik: So hätte man den Ukraine-Konflikt schon gelöst

Was würde ein alter Polit-Haudegen heute anders machen als die heutige aktuelle Politik-Elite? Prof. Dr. Horst Teltschik kennt sich bestens aus im internationalen Diplomatiegeschäft. Er war unter anderem in den 80er Jahren stellvertretender Chef des Bundeskanzleramts, langjähriger Berater von Helmut Kohl und ist bis heute in der Wirtschaft aktiv. Erleben Sie seinen denkwürdigen Vortrag auf dem private banking kongress 2014 in Hamburg, der Ihre Sicht auf Kriege, Konflikte und wirtschaftliche Sanktionen verändern wird.