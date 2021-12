Redaktion 25.09.2014

Vortrags-Video private banking kongress 2014 Jörg Plesse: Wer erbt, wenn ein Mallorca-Rentner stirbt?

Jemand stirbt, und das Testament regelt, wer was bekommt – so einfach ist das in Europa leider nicht, zumindest wenn mehr als ein Land und vielleicht noch mehrere Staatsbürgerschaften im Spiel sind. Der Erb- und Stiftungsexperte Jörg Plesse erklärt in seinem Vortrag die Fallstricke des internationalen Erbrechts und die Auswirkungen der neuen Europäischen Erbrechtsverordnung.