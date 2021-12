Vorvertragliche Anzeigepflicht Berufsunfähigkeits-Policen auf Versicherer verteilen!

Um zu vermeiden, dass Versicherer die BU-Leistung aufgrund der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht ablehnen, empfiehlt Kemnitz: Kunden sollten „statt einer großen, besser zwei kleinere BU-Versicherungen bei verschiedenen Versicherern beantragen. Dadurch kann man die Beantwortung der zeitlich unbefristeten Fragen vermeiden. Dies ist wichtig, weil kein Mensch zeitlich unbefristete Gesundheitsfragen wirklich vollständig beantworten kann.“Zudem, so Kemnitz weiter: „Es gibt mehrere sehr gute BU-Tarife mit sinnvollen Bedingungsverbesserungen, aber es wird vermutlich keinen einzigen Tarif geben, der alle für Sie vorteilhaften Erweiterungen beinhaltet. Was spricht also dagegen, statt einer BU-Versicherung mit einer zu versichernden BU-Rente in Höhe von 2.500 Euro, zwei günstige Tarife mit jeweils 1.250 Euro zu beantragen?“