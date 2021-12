Votum, AVV und BVK Vermittlerverbände wollen Provisionsdeckel stoppen

Die Abschlussprovisionen an Vermittler von Lebensversicherungen sollen begrenzt werden. Das ist das erklärte Ziel des Bundesfinanzministeriums, das den sogenannten Provisionsdeckel per Gesetz einführen will. Dagegen laufen die Verbände deutscher Versicherungsvermittler weiterhin Sturm.