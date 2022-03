Kooperation Votum beteiligt sich an Daten-Initiative Frida

Der Vermittlerverband Votum kooperiert mit der kostenlosen Versicherungsdaten-Initiative Frida (Free Insurance Data Initiative). Die beiden Partner planen, eine Grundlage für digitale Ökosystem in der Finanzdienstleistungsbranche zu fördern.

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Schnittstellen zu standardisieren und die Dokumentation offen und ‚ready to use‘ zur Verfügung zu stellen“, sagt Frida-Mitinitiator Julius Kretz. Das Vorhaben läuft unter dem Stichwort Open Insurance. Es handelt sich dabei um ein Projekt analog zum Open Banking und der Einrichtung von Datenschnittstellen gemäß der europäischen Zahlungsdienstrichtlinie PSD2. Die Frida-Initiatoren streben an, entsprechende Schnittstellen auch in der Versicherungswirtschaft zu schaffen, um so den Austausch von Daten zu vereinfachen.

„Open Insurance wird ohne Zweifel zukunftsweisend für unsere Branche sein. Eines ist klar: Digitale Ökosysteme werden über kurz oder lang auch vor der Versicherungswirtschaft nicht Halt machen“, erklärt Votum-Vorstand Martin Klein.

Die Rolle von Votum bei der Partnerschaft mit Frida erläutert Klein folgendermaßen: „Unser Ziel ist es, mit dieser Kooperation die kreativen Ansätze aus den Vermittlungsunternehmen in den Diskurs aktiv einzubringen.“