Personalie Votum ernennt neues Vorstandsmitglied

Die Mitgliederversammlung des Verbands unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa (Votum) hat Katrin Bornberg in den Vorstand gewählt. Der Vorstand bildet das höchste Gremium des Vermittlerverbands, alle drei Jahre stehen Wahlen an. Damit nimmt Bornberg den Platz von Franz-Josef Rosemeyer ein, welcher nach über zehn Jahren in den Ruhestand geht.



Bornberg ist geschäftsführende Gesellschafterin des Beratungsunternehmens Franke und Bornberg. Direkt im Anschluss an ihr Mathematikstudium beschäftigt sie sich mit der Prüfung von Versicherungsprodukten und gründete 1997 Franke und Bornberg. Neben der Neuwahl bestätigte die Versammlung auch die Ämter der bisherigen Votum-Vorstandsmitglieder Sebastian Grabmaier von der JDC Group, Matthias Wald von Swiss Life Deutschland und Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbands.