Votum-Verband: „Diskussionsentwurf zur Regulierung geschlossener Fonds ist grundrechtswidrig“

„Dieser starke Eingriff in die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit des selbständigen Fondsvermittlers ist für das angestrebte Ziel des Gesetzgebers nicht erforderlich und damit unverhältnismäßig. Er erweist sich daher als grundrechtswidrig“; empört sich Rechtsanwalt Martin Klein, Geschäftsführer des Votum Verbandes.Weitere Kritik am Entwurf: Der aktuelle Gesetzesvorschlag des Ministeriums sieht die Möglichkeit vor, Mitarbeiter lediglich durch sogenannte Inhouse-Schulungen zu qualifizieren, was dem Missbrauch Tür und Tor öffne. Der Verband habe bereits vergangenes Jahr Qualifikationsnachweise im Rahmen einer staatlichen Prüfung gefordert.Falls es nicht noch zu Änderungen kommt, befürchtet der Verband die Schaffung eines "bürokratischen Monsters". Wie VGF und AfW will sich Votum in der Anhörung im Bundesfinanzministerium am 31. Mai 2010 für eine eigenständige Regulierung der freien Berater und der Existenzsicherung ihrer Selbständigkeit einsetzen.