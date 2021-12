VSAV empfiehlt Darum lohnen sich VSH-Rahmenverträge mit automatischer Risiko-Anpassung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler, die immer wieder neue Produkte, Anlageklassen oder Dienstleistungen im Rahmen ihrer Berufsausübung aufnehmen, sollten sich bei der Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) einem Rahmenvertrag anschließen. Das rät VSAV-Vorstand Ralf Werner Barth. Denn der Rahmenvertrag sehe eine automatische Anpassung aller erweiterten Versicherungsbedingungen vor.

„Häufige Praxis ist, dass Vermittler sich bei Veränderungen in ihrem beruflichen Umfeld nach passenden VSH-Angeboten umsehen und wechseln. Dies ist sehr zeitaufwändig und birgt das Risiko, dass wichtiger Schutz aus der Vergangenheit nicht mehr in demselben Umfang gewährleistet ist “, sagt Barth.

Mehr Leistungen ohne Zusatzprämie

„Bei einem VSH-Rahmenvertrag mit automatischer Anpassungsklausel profitieren dagegen alle Versicherten, wenn sich auch nur bei einem von ihnen der Versicherungsumfang aufgrund seiner Anfrage erweitert“, so Barth weiter. Der VSH-Makler verhandle die neue Leistung und integriere diese in der Regel kostenfrei in den Rahmenvertrag über einen Sideletter oder über eine Bedingungsveränderung. „Ab diesem Zeitpunkt gelten die neuen Leistungen für sämtliche Vermittler und Berater zusätzlich - und das ohne eine zusätzliche Prämie“, so Barth.

Wer häufig seinen VSH-Anbieter wechselt, riskiere außerdem Haftungslücken, so Barth. Denn das Nachhaftungsangebot der Versicherer auf die Vorverträge sei zeitlich begrenzt. „Vor allem schon länger versicherte Vermittler riskieren dabei durch den Wegfall von ehemals wichtigem Versicherungsschutz eine Verschlechterung ihrer Position", sagt Barth.

Optimal seien daher Rahmenverträge mit automatischer Anpassung und Verträge mit der unbefristeten Übernahme der Nachhaftung der Vorverträge, so der VSAV-Chef.