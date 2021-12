VSAV-Vorstand „Bafin-Aufsicht für 34f-ler bedroht Vielfalt der Finanzberatung“

Eine Bafin-Aufsicht für 34f-Vermittler bedroht nicht nur das funktionierende Aufsichtssichtsregime durch Industrie- und Handelskammern und örtliche Gewerbeämter. Es würde auch viele freie Finanzvermittler aus dem Markt drängen und so in den gesunden Wettbewerb am deutschen Beratungsmarkt eingreifen, kritisiert Ralf Werner Barth von der Vereinigung zum Schutz für Anlage- und Versicherungsvermittler.