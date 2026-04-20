Beim VuV-Finanz-Frauen-Tag in Frankfurt zeigte sich: Humor ist keine weiche Kompetenz. Warum er gerade in der Finanzbranche zählt – und was Männer noch von Frauen lernen können.

Humortrainerin Eva Ullmann bringt beim Finanz-Frauen-Tag des VuV in Frankfurt auf den Punkt, was Humor in der Finanzbranche leistet.

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Schon bevor der erste Programmpunkt beginnt, wird gelacht. Über 70 Frauen haben sich bei der dritten Ausgabe von „Finanz-Frauen im Dialog“ des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) in Frankfurt eingefunden – und ein Mann: Frank Engel, kaufmännischer Geschäftsführer des VuV. Die Veranstaltung war Wochen vorher ausgebucht.

Den Ton gibt Petra Ahrens, Vorständin des VuV und Vorständin von Maiestas Vermögensmanagement, gleich zu Beginn vor: „Locker und angenehm können wir Frauen besonders gut.“ Eine Aussage, die an diesem Tag eine größere Frage aufwirft: Was bringt Humor eigentlich in einer Branche, in der Zahlen scheinbar mehr zählen als Zwischentöne?

Zu klein für den Raumanzug

Dann kündigt Ahrens die erste Speakerin an – und hat sich bereits überlegt, wie man eine Astronautin gebührend empfängt. Sie bittet den Saal, sie nicht hängen zu lassen, und stimmt an: „Völlig losgelöst...“ – der Saal singt geschlossen mit. „Wenn es mit den Finanzen nicht mehr klappt“, sagt die VuV-Vorständin danach begeistert, „machen wir auf Kastelruther Spatzen 2.0.“

Insa Thiele-Eich, Meteorologin, Astronautin und Autorin, merkt beim Betreten des Saals schnell, wo sie gelandet ist. „Ich hab schon gemerkt, wir sind hier ein bisschen frecher“, sagt sie – und es klingt nach Lob.

Astronautin Insa Thiele-Eich erzählt von Hürden, Hartnäckigkeit – und davon, wie man auch im Raumanzug die Fassung behält. | Bildquelle: Maria Lentz

Thiele-Eich erzählt von ihrem Weg ins Weltall: von wissenschaftlicher Überzeugung, bürokratischen Hürden und einem hartnäckigen strukturellen Problem – der Benachteiligung von Frauen in einer Branche, in der vieles noch immer auf Männer ausgelegt ist. Sie ist 1,60 Meter groß. Die Mindestgröße für Astronautinnen lag früher bei 1,65 Metern. Das wurde inzwischen angepasst – doch als Thiele-Eich einmal im Raumanzug stecken blieb, weil eine Größenanpassung nicht funktioniert hatte, kommentierte der Entwickler: „Siehst du, Insa, ich hab dir gesagt, du bist zu klein.“

Dieser Satz wird später noch einmal eine relevante Rolle spielen.

Humor als Kapital

„Bringt uns Humor Sympathie – ohne, dass wir an Kompetenz einbüßen?“ Mit dieser Frage eröffnet Ahrens später den Vortrag von Eva Ullmann, Gründerin und Leiterin des Deutschen Instituts für Humor, Autorin, Humortrainerin – und Ullmann hat darauf eine klare Antwort.

Humor sei kein Talent, das man entweder hat oder nicht hat – sondern eine Kompetenz, die sich trainieren lässt. „Mit Humor ist es wie in der Vermögensverwaltung: Wir haben ein Humorkonto, auf das wir einzahlen. Ohne Einzahlung kann man auch nichts rausholen“, sagt sie. Und: „Für mich gibt es kein Thema, in das man nicht etwas Leichtigkeit packen kann.“

Das klingt nach einer steilen These für eine Branche, die nicht gerade für ihre Leichtigkeit bekannt ist. Sabine Knee, Portfoliomanagerin bei der Heemann Vermögensverwaltung, bringt es gegenüber DAS INVESTMENT auf den Punkt: „Die Finanzbranche ist schon unglaublich dröge. Mit Humor bewegt man sich in unserer Branche auf einem schmalen Grat.“ Ullmann widerspricht dem nicht grundsätzlich – aber sie relativiert: „So schnell verliert man nicht seine Seriosität. Da muss man echt schon ausdauernd immer wieder danebenliegen.“

Dass die Dosis entscheidend ist, bestätigt auch Yvonne Kallauch, Office Managerin bei Eyb & Wallitz Vermögensmanagement: „Wenn man zu viel macht, wird man schnell nicht mehr ernst genommen.“ Ullmann sieht das differenzierter: Dieses Problem betreffe nicht nur Frauen – und sei letztlich keine Frage des Geschlechts, sondern der Situation. Männer, die im Team permanent schlechte Witze reißen, verlören genauso an Ansehen. Die entscheidende Frage sei nicht ob, sondern wann und wie.

Sozial oder aggressiv – zwei Spielarten

Humor funktioniert laut Ullmann immer über Überraschung – manchmal eine minimale. Eines ihrer zahlreichen Beispiele: Im Fahrstuhl fragt jemand „Wollen Sie auch nach oben?“ – Antwort: „Nee, ich fahr heute mal zur Seite.“ Es brauche keinen Witz, nur eine unerwartete Wendung.

Dabei unterscheidet Ullmann zwei grundlegende Spielarten: sozialen Humor, der Nähe schafft und verbindet, und aggressiven Humor, der Distanz erzeugt. Frauen seien im Schnitt stärker im sozialen Humor – selbstironisch, einladend, deeskalierend. Männer griffen häufiger zu aggressivem Humor, oft auch dann, wenn die Situation es nicht zulässt. „Das ist manchmal fehlendes Gespür“, sagt Ullmann – ohne Häme, eher diagnostisch.

Im Gespräch mit DAS INVESTMENT führt sie das weiter aus: „Frauen sind oft integrativer mit Humor. Sie nutzen ihn eher, um zu verbinden, um Unterschiede auszugleichen, um eine Situation gleichberechtigt zu machen.“ Diese Stärke werde aber häufig unterschätzt – auch von den Frauen selbst.

Niymet Koryürek, Head of EAM Business Development and Sales bei Oddo BHF, beschreibt aus eigener Erfahrung, was Ullmann meint: „Ich muss mich als Frau – und gerade als sehr kleine Frau – so oft behaupten. Da hilft nur eine gewisse Leichtigkeit und Witz. Man muss ja auch zusehen, dass es einem selbst gut geht.“ Und sie weiß: „Wir Frauen punkten über eine gewisse Leichtigkeit und durch unseren intelligenten Humor.“

Seltene Wesen am Kapitalmarkt

Dass Humor in der Finanzbranche kein Fremdkörper ist, zeigt sich auch beim Podiumsgespräch zum Kapitalmarkt – moderiert von NTV-Moderatorin Corinna Wohlfeil. Ihr Eröffnungssatz sitzt: „Wir sprechen jetzt mit und über immer noch seltene Wesen in der Finanzbranche: Frauen.“

Es folgt eine Runde, die sowohl ernst als auch heiter ist. Die Finanz-Frauen reden über Märkte, über Trump, über Anlegerinnen – aber auch über Nervosität, Zweifel und den Mut, Fehler zuzugeben. Mit einer guten Portion Selbstironie erzählt Ahrens, wie sie in die Finanzwelt kam: „Ich bin sehr erfolgreich in das Thema Finanzen und Zahlen gestartet, indem ich eine 5 in Mathe hatte.“ Heute sieht sie so einiges gelassener: „Ich versuche mich nicht mehr so ernst zu nehmen, ich mache einfach.“

Beim Kapitalmarkt-Talk des VuV-Frauentags (v.l.): Sabine Knee (Heemann Vermögensverwaltung), Victoria Berggren (FV Frankfurter Vermögen), Martina Neske (Chom Capital), Petra Ahrens (Maiestas Vermögensmanagement) und Moderatorin Corinna Wohlfeil. | Bildquelle: Maria Lentz

Wohlfeil zieht ihr eigenes Fazit: „Auch mal über sich selbst lachen zu können, macht es leichter. Und es macht einen sympathischer. Das können wir Frauen besser. Männer springen schwerer über ihren Schatten.“ Eine Beobachtung, die Ullmann teilt: Frauen könnten Anspannung in Entspannung umwandeln – besser als Männer. Und das sei gerade in der Finanzbranche ein echter Vorteil: im Kundengespräch, im Team, in Führungspositionen.

Im Gespräch abseits des Podiums plädiert Kallauch für eine Aufwertung des Unterschätzten: „Small Talk und Netzwerken wird in der Finanzbranche oft so verachtet, dabei ist es so wichtig.“ Und sie räumt mit einem Klischee auf: „Es ist gar nicht so verstaubt und ernst bei der Arbeit, wie manchmal angenommen wird. Zumindest bei uns haben wir eine sehr lockere Stimmung im Team. Nur die Themen sind ab und an etwas trocken.“

Einen regionalen Sonderfall kennt Samira Benz, Assistentin der Geschäftsführung bei der Benz Vermögensverwaltung aus Stuttgart: „Die Schwaben sprechen nicht gerne über Geld. Sie behaupten immer, sie haben keines. Mit Humor brauchst du denen nicht kommen, dann bist du gleich untendurch.“

Judo statt Boxen

Für Ullmann lässt sich in jede Situation eine Spur Humor einbringen – und sie hat dafür Techniken. Im Vortrag erklärt sie zwei Wege, mit verbalen Angriffen umzugehen: die Box-Technik – zum Gegenangriff ausholen – und die Judo-Technik: dem Angreifer mehr zustimmen, als ihm lieb ist. Letztere sei sympathischer, weniger konfrontativ und oft wirkungsvoller.

Als Beispiel greift sie genau jenen Satz auf, den Thiele-Eich am Morgen zitiert hatte: „Das liegt daran, dass du zu klein bist.“ Mögliche schlagfertige Antworten: „Ja genau – nur so kann ich bodenständig bleiben.“ Oder: „So kommt meine wahre Größe zum Vorschein.“ Oder: „Ich hab mich extra verkleinern lassen, um als Astronautin näher am Boden zu sein.“

Der Saal lacht. Und versteht.

Rund 70 Teilnehmerinnen kamen beim dritten „Finanz-Frauen im Dialog“ des VuV in Frankfurt zusammen – und brachten jede Menge Humor mit. | Bildquelle: Maria Lentz

Schlagfertigkeit, betont Ullmann, lasse sich trainieren – auch wenn sie im Moment selbst oft nicht kommt. Der erste Schritt: Im Nachhinein mit jemandem besprechen, was eine gute Antwort gewesen wäre. Das schärfe das Gespür für den richtigen Moment. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT empfiehlt sie außerdem, sich gezielt Material zu suchen: eigene Anekdoten, kleine Übertreibungen, Umdeutungen aus dem Berufsalltag. „Mut zum Experimentieren – wie bei einer neuen Sprache. Man lernt es nicht, indem man wartet, bis man es perfekt kann.“

Humor als Puffer – auch in stürmischen Zeiten

Humor ersetze nicht Vertrauen und gute Beziehungen – er verstärke sie oder verhindere Blockaden, die sonst entstehen würden. Gerade in der Finanzbranche, wo Kunden sich oft für mangelndes Finanzwissen schämen oder skeptisch sind, könne ein humorvoller Zugang Türen öffnen, die sonst geschlossen blieben.

Ahrens hatte zu Beginn des Tages auf die Lage der Welt hingewiesen. Trump, Iran, Krisen. „Es sind gerade stürmische Zeiten“, sagt sie. Ullmann greift diesen Gedanken auf: „Humor hilft uns, Widersprüche auszuhalten. Und die Zukunft benötigt einen sicheren Umgang mit Unsicherheiten. Humor ist da ein guter Hebel.“ Leichtigkeit im Stress sei keine Flucht vor der Realität – sondern eine Strategie, nicht unterzugehen.

Dass die Finanzbranche dafür ein dankbares Terrain ist, glaubt Ullmann fest. Beim Vortrag sagt sie in Richtung Saal: „Es heißt immer, die Finanzbranche sei so dröge. Sie sind ein herrlicher Gegenbeweis dafür.“

Zum Abschluss liefert Ahrens selbst noch ein Paradebeispiel für treffsicheren aggressiven Humor – und erntet dafür entrüstete Lacher. Sie zitiert einen Grabsteinspruch für einen Kapitalmarktstrategen: „Hier liegst du richtig, in den Märkten lagst du falsch.“

Der Saal lacht ein letztes Mal. Und man merkt: Leichtigkeit und Professionalität schließen sich nicht aus.