Die Mitglieder des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VuV) betreuten zum Jahresende 2023 ein Kundenvermögen von 250 Milliarden Euro. Dies ergab eine erstmalige Datenerhebung des Verbands. Der Marktanteil der VuV-Mitglieder beträgt damit 11,7 Prozent am Wertpapiervermögen privater Haushalte und 3,2 Prozent am gesamten Geldvermögen.

Branche verwaltet 411 Milliarden Euro

Die gesamte Vermögensverwalterbranche in Deutschland, einschließlich weiterer 161 Milliarden Euro von Nicht-Mitgliedern, betreute zum 31. Dezember 2023 ein Vermögen von schätzungsweise 411 Milliarden Euro. Damit erreicht die Branche einen Marktanteil von 19,3 Prozent am Wertpapiervermögen und 5,3 Prozent am gesamten Geldvermögen privater Haushalte.

„Das Geschäftsmodell Vermögensverwaltung hat sich am Markt fest etabliert“, sagt VuV-Vorstand Andreas Kitta mit Blick auf die Zahlen der Datenerhebung.

Der VuV wurde 1997 als Berufsverband für unabhängige Vermögensverwalter gegründet. Einst mit sieben Mitgliedern gestartet, verfügt er nun über mehr als 300 Mitgliedsinstitute. Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main erfüllt verschiedene wichtige Funktionen, darunter die Qualitätssicherung, Weiterbildung, Interessenvertretung und Branchenförderung.

Kundenanzahl auf Rekordniveau

Wie eine Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der TH Aschaffenburg zeigt, hatten unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland 2023 mehr Kunden als jemals zuvor. Demnach rechnen 8 von 10 Vermögensverwaltern auch für 2024 damit, dass die Zahl ihrer Kunden leicht oder stark steigt.