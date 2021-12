VV-Fonds-Perspektiven „Bei der Bewertung müssen wir umdenken“

Zur Vorgehensweise der EZB gibt es kaum Alternativen. Wir haben zwei zentrale Probleme in Europa: zum einen die Kreditversorgung in der Peripherie. Zum anderen ist der Euro natürlich zu stark für die Wirtschaft vieler Euro-Länder.Die US-amerikanische Fed kann da eine andere Richtung einschlagen. Es sieht so aus, als ob die Konjunktur in den USA sich festigt: Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich schon im kommenden Jahr mit den ersten Zinserhöhungsschritten der Fed auseinandersetzen.Ich halte die Politik der EZB nicht für alternativlos. Ich fürchte, dass wir in Europa weniger als Kernproblem eine Bankenkrise oder einen zu teuren Euro haben, sondern dass die Verschuldung zu hoch ist. Und erst wenn diese abgebaut wird, kommen wir wieder richtig auf die Beine.Das können wir am Beispiel der USA beobachten: Dort ist die Verschuldung wieder auf dem Niveau der 90er Jahre angekommen. So springen auch der Arbeitsmarkt und der Häusermarkt wieder einigermaßen an, und es geht dem Konsum besser.Es ist richtig, dass die Bankensanierung in den USA wesentlich schneller und erfolgreicher war als in Europa – man hat die Banken einfach zur Rekapitalisierung gezwungen. Und auch die private Verschuldung der Amerikaner mag vom extrem hohen Niveau heruntergekommen sein. Dagegen steht aber der massive Anstieg der Staatsverschuldung, den man beachten muss.Wir können auf jeden Fall eine gewisse Schizophrenie bei der Regulierung der Banken in Europa attestieren. Zum einen verschärfen wir gerade über Basel III drastisch die Richtlinien zur Eigenkapitalunterlegung von Darlehen.Und gleichzeitig fordern wir von den Banken, dass sie fleißig Kredite vergeben sollen. Aber auch nur solche, die nicht irgendwann mal Not leidend werden, denn dann müsste ja wieder der Steuerzahler oder ein Bankenrettungsfonds einspringen.In Deutschland lässt sich leider feststellen, dass die überwältigende Mehrheit der Anleger und Sparer lieber Gläubiger als Eigentümer ist. Mir wäre es lieber, wenn sich die Kultur hier generell ändert, unabhängig von der Höhe einzelner Aktienindizes.Das wäre auch im Sinn eines langfristig orientierten Vermögensaufbaus oder in Bezug auf die Altersvorsorge angemessen – insbesondere vor dem Hintergrund der historisch niedrigen Zinsen.Fundamental halten wir Aktien aktuell zwar für ambitioniert bewertet, und viele Unternehmensgewinne müssen entsprechend steigen, um die Bewertungen nachhaltig erscheinen zu lassen. Dennoch ist unsere Meinung weiter positiv für Aktien. Etwaige Rücksetzer würden wir nutzen, um das Exposure in unseren Fonds zu erhöhen.Unser Modell reagiert ausschließlich auf Preisdaten und auf mittelfristige Zeitfenster. Zurzeit reizt es dabei die jeweiligen maximalen Aktienquoten aus, es erkennt also stabile Trends im Aktienmarkt. Von der sektoralen Betrachtung her sind wir hauptsächlich in den USA, in Emerging Markets und ein wenig in Asien investiert.Und in den Mischfonds, wo wir fixe Rentenquoten einsetzen, ist das System hauptsächlich in Corporates, Bonds, Emerging Market Bonds und interessanterweise auch teilweise in inflationsgelinkte Renten investiert. Anscheinend gab es da auch einen positiven Trend. Ich kann nur schätzen, dass im Markt mittlerweile vielleicht eine gewisse Inflationserwartung existiert.Wir haben uns auch inflationsgelinkte Bonds mal angeschaut, sind nur leider Gottes zum Schluss gekommen, dass diese mittlerweile recht teuer geworden sind. Wir haben unlängst auf der Rentenseite die Risiken heruntergenommen – also die Corporates zugunsten von Staatsanleihen reduziert.Dort bekomme ich jetzt vielleicht 50 bis 80 Basispunkte weniger, aber habe also ungleich viel mehr Liquidität zur Verfügung, wenn es dann mal wirklich brennen sollte. Und ich sehe die Gefahr einer Überhitzung und einer wie auch immer ausgelösten Korrektur speziell in den Kreditmärkten – möglicherweise auch in den Aktienmärkten.Sagen wir es mal so: Die Daten aus den USA sind zunächst immer rosiger, als sie dann am Ende rauskommen. Das erste Quartal war zuerst auf ein Wachstum von 1,7 Prozent geschätzt, und jetzt sind wir bei minus 2,9. Rein statistisch gesehen wird das schwer aufzuholen sein.Andererseits gehören wir zu den Permabullen bei den USA: Die Vereinigten Staaten bekommen vieles hin, was die Europäer nicht schaffen. Und es ist immer eine riskante Sache, gegen Amerika zu wetten. Gleichwohl, was viel mehr weh tut in den USA, sind die Bewertungen gerade in den Aktienmärkten. Da gibt es deutliche Aufschläge gegenüber europäischen Aktien.