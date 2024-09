Volkswagen, Europas größter Autobauer, steht vor massiven Herausforderungen. Die jüngsten Entwicklungen, von der Aufkündigung der Beschäftigungssicherung bis hin zu geplanten Kostensenkungen, haben viele Anleger verunsichert. Die zentrale Frage lautet: Wann könnte VW wieder zu einem attraktiven Investment werden?

Düstere Aussichten an den Finanzmärkten

Die Finanzmärkte spiegeln derzeit eine düstere Sicht auf die europäische Automobilindustrie wider. Robert Griffiths, Aktienstratege im Asset Allocation Team bei L&G Asset Management, gibt Einblick in diese Perspektive: „Die Aktienkurse der europäischen Automobilhersteller spiegeln die extrem schlechten kurz- und mittelfristigen Gewinnaussichten wider. Der Sektor wird mit einer sehr niedrigen Bewertung von etwa dem 5,5-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.“

Diese niedrige Bewertung reflektiert laut Griffiths die vielfältigen Herausforderungen, darunter strukturelle Probleme durch die chinesische Konkurrenz, hohe Produktionskosten und das Risiko einer kurzfristigen Konjunkturabschwächung.

Entscheidende Phase für den Automobilsektor

Trotz dieser düsteren Aussichten sieht Griffiths in den kommenden Monaten eine entscheidende Phase für den Sektor. Er erwartet, dass Investoren genau beobachten werden, ob die großen Autokonzerne mit ihren Plänen zur Kostensenkung und Produktionsreduzierung in Europa Erfolg haben werden. Diese Entscheidungen werden zwar schmerzhaft sein und Arbeitsplätze gefährden, könnten aber, wenn sie von den Regierungen unterstützt werden, dazu führen, dass Anleger ihre Erwartungen für den Sektor von „schrecklich“ auf „nur schlecht“ heraufstufen.

VW als Vorreiter in der Branchentransformation

Bezüglich VW im Speziellen betont Griffiths die Vorreiterrolle des Konzerns: „VW steht bei diesen Diskussionen an vorderster Front. Daher ist die Frage, ob die deutsche Regierung und die Gewerkschaften dem Unternehmen erlauben werden, Fabriken in Deutschland zu schließen, ein wichtiger Schritt in der breiteren Debatte über den Sektor. Dieser kritische Moment rückt immer näher.“

Henning Vöpel, renommierter Volkswirt, weist auf die Vielschichtigkeit der Situation hin. Er erklärt, dass der Zeitpunkt einer möglichen Erholung nicht nur von VWs eigener Transformation abhängt, sondern auch stark von politischen und regulatorischen Faktoren beeinflusst wird. „Das lässt sich aus prinzipiellen Gründen nicht genau abschätzen, weil dieser Zeitpunkt zwar wesentlich durch die Transformation von VW selbst bestimmt wird, aber eben auch stark von der politischen und regulatorischen Frage abhängt, wie sich in und außerhalb der EU die Automobilmärkte entwickeln“, erläutert Vöpel.

Strategische Neuausrichtung als Schlüssel zum Erfolg

Vöpel unterstreicht zudem die Bedeutung der strategischen Ausrichtung: „Die entscheidende Frage jedenfalls ist, ob es für die strategische Ausrichtung von VW irgendeinen Zukunftsmarkt gibt, einen Massenmarkt oder zumindest einen relevanten Nischenmarkt.“ VW muss also nicht nur Kosten senken, sondern auch innovative Produkte entwickeln, die auf dem globalen Markt bestehen können.

Die Attraktivität von VW als Investment wird sich voraussichtlich schrittweise entwickeln. Anleger sollten die kommenden Monate genau beobachten, insbesondere die Verhandlungen zwischen VW, den Gewerkschaften und der Politik. Erste positive Anzeichen könnten sich zeigen, wenn VW erfolgreich Kosten senkt und gleichzeitig eine überzeugende Zukunftsstrategie präsentiert. Eine tatsächliche Trendwende in der Wahrnehmung der Investoren dürfte jedoch erst eintreten, wenn sich diese Maßnahmen in verbesserten Finanzkennzahlen und Marktanteilen niederschlagen – ein Prozess, der sich über mehrere Quartale oder sogar Jahre erstrecken könnte.

Letztendlich wird die Frage, wann VW wieder zu einem attraktiven Investment wird, nicht mit einem konkreten Datum zu beantworten sein. Vielmehr wird es darauf ankommen, dass der Konzern eine Reihe von Herausforderungen erfolgreich meistert und dabei das Vertrauen der Investoren Schritt für Schritt zurückgewinnt. In diesem Sinne bleibt die Situation bei VW ein Paradebeispiel für die komplexen Herausforderungen, denen sich die gesamte europäische Automobilindustrie gegenübersieht.