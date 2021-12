VZBV Verbraucherschützer wollen Provisionsberatung abschaffen

Provisionsberatung solle ganz abgeschafft werden. Als Übergangsfrist könne man fünf Jahre ansetzen. Was der Verbraucherzentrale Bundesverband in seiner aktuellen Stellungnahme an den Finanzausschuss des Bundestags fordert, steht hier.