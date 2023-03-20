Restschuldversicherungen Kredit-Vermittler: Verbraucherschützer warnen vor aufgedrängten Versicherungen

Kredite trotz eines negativer Einträge bei der Schufa? Das sollte schon stutzig machen, warnen Deutschlands Verbraucherschützer. Aktueller Anlass dafür sind mehrfache Beschwerden von Nutzern einer Online-Plattform. Daher erklären sie, wie Verbraucher unseriöse Kredite leicht erkennen können.

Kreditkarten in einer Brieftasche: Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat aktuell eine Warnung vor aufgedrängten Versicherungen beim Kreditportal Maxda veröffentlicht.

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Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) warnt Kreditnehmer vor dem Online-Portal Maxda.de. Mehrere Nutzer hätten demnach von negativen Erlebnissen berichtet: Der angestrebte Abschluss eines Kreditvertrags blieb erfolglos. Stattdessen standen sie am Ende mit einer abgeschlossenen Versicherung da, die sie gar nicht haben wollten.

Kein Kreditvertrag abgeschlossen

Wie die Betroffenen übereinstimmend schildern, hatten sie ihre Daten in dem Portal eingegeben und wurden im Anschluss von Mitarbeitern des Betreibers angerufen. In den Telefonaten ging es zwar auch um Versicherungen, um die Kredite abzusichern. Doch diese Policen wollten die Kunden nicht oder nur in Kombination mit einem Kredit abschließen.

„In keinem der geschilderten Fälle war der Kreditabschluss letztendlich erfolgreich“, berichten die Verbraucherschützer. „Trotzdem standen die betroffenen Verbraucher dann mit einem ungewollten, in der Regel mehrjährigen Versicherungsabschluss da.“ Der VZBV rät daher, einem Vertragsabschluss niemals per Telefon zuzustimmen.

2-wöchiges Widerrufsrecht nutzen

„Achten Sie außerdem auf bei Ihnen eingehende Unterlagen.“ Die Papiere sollten niemals ignoriert werden. „Hier ist es wichtig, dass Sie zeitnah reagieren und von dem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Die Verbraucherzentralen informieren auch in ihrem Podcast darüber, worauf man bei der Suche nach einem Kredit oder Darlehen achten sollte.

Stutzig machen sollte insbesondere folgendes Werbeversprechen: Kredite trotz eines negativen Eintrags bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa). „Über solche falschen Kreditwebseiten erhalten Betroffene im Anschluss häufig keinen Kredit, aber Rechnungen. Werden diese nicht beglichen, drohen die Anbieter schnell mit Mahn- und Inkassoschreiben.“

Wie Verbraucher unseriöse Kredite erkennen

Die Offerte eines Schufa-freien Kredits wie von Maxda aus Speyer ist aber nur eine von insgesamt sechs Fallen, vor denen der Verbraucherzentralen Bundesverband warnt: