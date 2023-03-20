Restschuldversicherungen Kredit-Vermittler: Verbraucherschützer warnen vor aufgedrängten Versicherungen

6 Fallen: Woran man unseriöse Kredit-Vermittler erkennt
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) warnt Kreditnehmer vor dem Online-Portal Maxda.de. Mehrere Nutzer hätten demnach von negativen Erlebnissen berichtet: Der angestrebte Abschluss eines Kreditvertrags blieb erfolglos. Stattdessen standen sie am Ende mit einer abgeschlossenen Versicherung da, die sie gar nicht haben wollten.
Kein Kreditvertrag abgeschlossen
Wie die Betroffenen übereinstimmend schildern, hatten sie ihre Daten in dem Portal eingegeben und wurden im Anschluss von Mitarbeitern des Betreibers angerufen. In den Telefonaten ging es zwar auch um Versicherungen, um die Kredite abzusichern. Doch diese Policen wollten die Kunden nicht oder nur in Kombination mit einem Kredit abschließen.
„In keinem der geschilderten Fälle war der Kreditabschluss letztendlich erfolgreich“, berichten die Verbraucherschützer. „Trotzdem standen die betroffenen Verbraucher dann mit einem ungewollten, in der Regel mehrjährigen Versicherungsabschluss da.“ Der VZBV rät daher, einem Vertragsabschluss niemals per Telefon zuzustimmen.
2-wöchiges Widerrufsrecht nutzen
„Achten Sie außerdem auf bei Ihnen eingehende Unterlagen.“ Die Papiere sollten niemals ignoriert werden. „Hier ist es wichtig, dass Sie zeitnah reagieren und von dem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Die Verbraucherzentralen informieren auch in ihrem Podcast darüber, worauf man bei der Suche nach einem Kredit oder Darlehen achten sollte.
Stutzig machen sollte insbesondere folgendes Werbeversprechen: Kredite trotz eines negativen Eintrags bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa). „Über solche falschen Kreditwebseiten erhalten Betroffene im Anschluss häufig keinen Kredit, aber Rechnungen. Werden diese nicht beglichen, drohen die Anbieter schnell mit Mahn- und Inkassoschreiben.“
Wie Verbraucher unseriöse Kredite erkennen
Die Offerte eines Schufa-freien Kredits wie von Maxda aus Speyer ist aber nur eine von insgesamt sechs Fallen, vor denen der Verbraucherzentralen Bundesverband warnt:
- Werden Sie misstrauisch bei Kreditangeboten mit Soforthilfe und „ohne Schufa“!
- Überprüfen Sie die Namen und Internetseiten der Kreditvermittler:innen Ihre Erfahrungen sind wichtig!
- Nehmen Sie keine Unterlagen per Nachnahme an!
- Zusätzliche Prepaid-Kreditkarten führen meist zu weiteren Kosten!
- Machen Sie keine Vorauszahlungen!
- Schließen Sie keine zusätzlichen Verträge bei Hausbesuchen ab!