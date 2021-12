Iris Bülow 16.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

Wachstum, Schulden, Inflation 25 Schwellenländer auf einen Blick

Wo stehen momentan die Schwellenländer? Eine Grafik der Royal Bank of Scotland listet in einer „Heat Map“ wirtschaftliche, politische und Fiskal-Daten auf und macht so gegenwärtige Problemfelder der Volkswirtschaften deutlich.