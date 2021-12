Svetlana Kerschner 11.01.2016 Lesedauer: 2 Minuten

„Wachstum von über 6 Prozent“ Aufsichtsratschef der HSBC: Deutsche Aktien trotzen China-Crash

Trotz des massiven Börseneinbruchs in China gibt sich HSBC-Aufsichtsratschef Andreas Schmitz optimistisch und rechnet mit weiterem Wachstum in der Volksrepublik. Wie sich der Börsencrash im Reich der Mitte auf deutsche Wirtschaft, Banken und Privatanleger auswirkt und in welchen Punkten Staatskapitalismus chinesischer Prägung unserem System überlegen ist.