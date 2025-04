Adrian Daniel: „Das historische Geschäftsmodell der USA wird zunehmend in Frage gestellt“

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Gleichzeitig müssen wir die geopolitische Entwicklung beobachten. Wir bewegen uns in Richtung einer bipolaren Welt. Der internationale Welthandel wird, besonders mit Trumps angekündigten Zöllen, auf eine neue Basis gestellt. China als Exportweltmeister muss neue Absatzkanäle finden, etwa über die Brics-Allianz, die im Oktober erweitert wurde. Sie haben gezielt Länder mit junger, wachsender Bevölkerung und steigendem Wohlstand eingebunden – wie Vietnam und Indonesien.

Daniel: Die Veränderung des Konsumverhaltens, insbesondere in Asien, ist höchst spannend. Die Chinesen investieren nicht mehr primär in die Erstausstattung wie Waschmaschinen, sondern in Reisen und Erlebnisse. Aktuell gibt es dort ein sehr hohes verfügbares Sparvermögen – Sparquoten von 30 bis 40 Prozent, verglichen mit niedrigen einstelligen Werten in westlichen Ländern.

Auch im Bereich Mobilität stehen wir vor einem Umbruch: Die neuesten Tests von Teslas Robotaxi-Software sind beeindruckend. Bei über 90 Prozent der Fahrten war kein menschlicher Eingriff mehr nötig. Das zeigt: Wir sind sehr nah an einem Niveau, wo auch die Regulierer grünes Licht für automatisiertes Fahren geben könnten.

Daniel: Die Veränderung des Konsumverhaltens, insbesondere in Asien, ist höchst spannend. Die Chinesen investieren nicht mehr primär in die Erstausstattung wie Waschmaschinen, sondern in Reisen und Erlebnisse. Aktuell gibt es dort ein sehr hohes verfügbares Sparvermögen – Sparquoten von 30 bis 40 Prozent, verglichen mit niedrigen einstelligen Werten in westlichen Ländern.

Auch im Bereich Mobilität stehen wir vor einem Umbruch: Die neuesten Tests von Teslas Robotaxi-Software sind beeindruckend. Bei über 90 Prozent der Fahrten war kein menschlicher Eingriff mehr nötig. Das zeigt: Wir sind sehr nah an einem Niveau, wo auch die Regulierer grünes Licht für automatisiertes Fahren geben könnten.

Daniel: Wenn man das mit technologischen Revolutionen in der Historie vergleicht, stehen wir erst am Anfang einer neuen Epoche. KI ist vom Stand her vielleicht mit der Einführung des Internets Anfang der 90er vergleichbar. Die wirklichen Fortschritte bei Produktivität und Use Cases in der Breite sehen wir noch gar nicht. Das war beim Internet damals auch so – und trotzdem war allen klar: Das wird riesig.

Gleichzeitig müssen wir die geopolitische Entwicklung beobachten. Wir bewegen uns in Richtung einer bipolaren Welt. Der internationale Welthandel wird, besonders mit Trumps angekündigten Zöllen, auf eine neue Basis gestellt. China als Exportweltmeister muss neue Absatzkanäle finden, etwa über die Brics-Allianz, die im Oktober erweitert wurde. Sie haben gezielt Länder mit junger, wachsender Bevölkerung und steigendem Wohlstand eingebunden – wie Vietnam und Indonesien.

Nehmen Sie die neuesten KI-Modelle: Sie erreichen bei klassischen IQ-Tests ein Niveau, das mit Einstein vergleichbar ist. Wenn jeder Nutzer für 10 oder 20 Dollar im Monat Zugriff auf eine KI mit der Intelligenz eines Einstein haben kann – das wird gewaltige Auswirkungen haben.

Die vieldiskutierten 5,9 Millionen Dollar Investment bei Deepseek sollte man allerdings nicht überbewerten. Die haben für ihr KI-System ja vorhandene Modelle wie Llama von Meta als Basis genutzt. Ohne diese Vorarbeit wären die Ergebnisse nicht möglich gewesen. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber der Trend zu effizienteren und günstigeren KI-Modellen ist unaufhaltsam – und auch dringend notwendig für den breiten Einsatz.

Welche Unternehmen haben denn aus Ihrer Sicht im Cloud Computing und bei datenbasierten Geschäftsmodellen das größte Potenzial?

Daniel: Die klassischen Hyperscaler wie Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure und Google dominieren diesen Bereich. Microsoft hat gerade wieder Quartalszahlen vorgelegt – 31 Prozent Wachstum im Cloud-Geschäft sind beachtlich. Der Trend ist ungebrochen stabil.

Was aber zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Fähigkeit, Daten über verschiedene Clouds und eigene Systeme hinweg effizient zu managen. Viele Unternehmen wollen nicht komplett von einem Anbieter abhängig sein, sondern nutzen verschiedene Clouds plus eigene Systeme. Hier sehen wir großes Potenzial für spezialisierte Software-Anbieter. Auch Cybersecurity wird immer wichtiger – je mehr Daten, desto mehr muss in deren Schutz investiert werden.

Welche Kriterien werden Ihrer Meinung nach für erfolgreiche Wachstumsaktien besonders wichtig sein?

Daniel: In erster Linie ist es ein skalierbares Geschäftsmodell. Um wirklich profitabel zu werden, müssen Unternehmen eine marktführende Position erreichen. In manchen Branchen verdienen nur die ersten zwei Anbieter Geld, der dritte ist vielleicht gerade mal kostendeckend.

Im KI-Bereich findet deshalb ein Wettrüsten bei den Investitionen statt. Wie wir aus der Vergangenheit bei Google gesehen haben, dominiert am Ende vielleicht nur einer das ganze Segment – bei der Suche ist das Google. Für die anderen bleiben nur Krümel übrig, und sie verdienen kein Geld.

Die Skaleneffekte sind immens. Unternehmen sollten frühzeitig eine Marktposition innehaben, die es ihnen erlaubt, aus dem eigenen Cashflow ins Geschäft zu investieren, ohne zu stark von Fremdkapital abhängig zu sein. Das ist für viele Start-ups ein Problem, um wirklich groß zu werden.

Überraschenderweise sind Sie bei Pharma-Aktien eher zurückhaltend. Warum?

Daniel: Das hat einen ernsten Hintergrund: Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob wir uns das Gesundheitssystem in der jetzigen Form überhaupt noch leisten können. Gerade in den USA könnte es mit dem Gesundheitsminister Robert Kennedy junior spannend werden – er sieht keinen Nutzen darin, noch mehr Geld ins Gesundheitssystem zu pumpen. Auch in Deutschland hat Lauterbach als Gesundheitsminister ja bereits Effizienzsteigerungen angemahnt. Das könnte die Margen der Pharmaunternehmen deutlich unter Druck setzen.

Wie sieht es mit dem Thema E-Mobilität aus? Gerade Europa setzt ja stark darauf.

Daniel: Da sehen wir große regionale Unterschiede. In Europa schwächt sich der Absatz deutlich ab. Der Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto wird zunehmend infrage gestellt – auch weil die Fahrzeuge, gerade bei deutschen Herstellern, noch deutlich teurer sind.

Interessant ist der chinesische Markt. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat gerade ein E-Auto vorgestellt, das nur halb so viel kostet wie vergleichbare Modelle – wir sprechen von 30.000 bis 40.000 Dollar für ein Fahrzeug, das in Tests sogar einen Porsche Taycan geschlagen hat. Der kostet in der Basisversion 80.000 bis 90.000 Euro. Diese Unterschiede zeigen das Problem: Es gibt nur sehr wenige Hersteller, die überhaupt kostendeckend E-Autos produzieren können – Tesla und einige chinesische Anbieter. Für die deutsche Automobilindustrie sieht es da nicht gut aus.

Ein heikles Thema sind die geopolitischen Spannungen. Wie wirkt sich die zunehmend bipolare Weltordnung auf die Märkte aus?

Daniel: Das ist ein gewaltiger Umbruch, der praktisch alle Unternehmen betrifft. Trump fokussiert sich mit seinem „Make America Great Again“ auf Nordamerika. Gleichzeitig formieren sich die Brics-Staaten neu und wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren. Sie streben an, mehr bilateral in heimischen Währungen zu handeln.

Das historische Geschäftsmodell der USA – über ihre Verhältnisse zu leben, ein Außenhandelsdefizit zu haben und das durch immer neue Schulden zu finanzieren – wird zunehmend infrage gestellt. Einige Länder akzeptieren nicht mehr, dass ihre Dollar-Reserven durch die expansive US-Geldpolitik entwertet werden.

Was bedeutet das für Ihre Anlagestrategie?

Daniel: Wir weichen deutlich von der üblichen Indexgewichtung ab. Der MSCI World hat fast 75 Prozent in Nordamerika – wir haben nur 50 Prozent. Dafür investieren wir fast ein Drittel in Asien. Das hat zuletzt nicht unbedingt Früchte getragen, die US-Börsen liefen besser. Aber wir schauen auf die nächsten fünf Jahre, und da sehen wir in Asien das interessantere Risiko-Rendite-Profil.

Sie haben einen recht kritischen Blick auf den europäischen Markt. Was sind die Gründe?

Daniel: Europa steht sich leider selbst im Weg. Seit Einführung des Euros geht der Anteil europäischer Unternehmen am MSCI World schleichend bergab, während die USA immer dominanter werden. Ein Grund ist die überbordende Regulierung – sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene.

Ein Beispiel: Wir haben ein EU-Lieferketten-Gesetz und Deutschland setzt noch eines obendrauf, das sogar noch strenger ist. Als Unternehmer würde ich mir das nicht antun. Entweder wir schaffen es, die nationalen Regelungen in einer starken EU aufgehen zu lassen, oder wir müssen die EU-Strukturen radikal überdenken. Der aktuelle Status quo ist der schleichende Tod für Europas Wettbewerbsfähigkeit.

Über den Interviewten:

Adrian Daniel ist seit 2012 bei Mainfirst Asset Management. Er ist der hauptverantwortliche Portfoliomanager des Mainfirst Absolute Return Multi Asset.