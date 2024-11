DAS INVESTMENT: Herr Peters, Sie sind Geschäftsführer des unabhängigen Vermögensverwalters PROAKTIVA und Fondsberater des Mischfonds „WACHSTUM GLOBAL“ (ISIN: DE000A0NJGU7). Warum hilft Anlegern aktives Management aktuell weiter?

Torben Peters: Es ist offenkundig, dass es weltweit eine starke Konzentration auf Tech-Werte gibt. Eine solche Konzentration, befeuert durch KI-Fantasien, hat man in der Vergangenheit selten gesehen. Als Vermögensverwalter sind wir angesichts der exzessiven Kurssteigerungen bei Tech-Werten auf der Hut. Die Erwartungen bei eben solchen sind stark gestiegen, aber diese werden oft enttäuscht. Daher setzen wir auf Segmente von Indizes, die von den Bewertungen und Aussichten her nicht so stark in den Tech-Hype eingebunden sind, aber gut ins Portfolio passen. Wir betreiben grundsätzlich aktives Management, setzen vereinzelt aber auch ETFs ein.

Die Portfolios unterschiedlicher Asset Manager sind häufig austauschbar. Wie hebt sich der „WACHSTUM GLOBAL“-Fonds ab?

Peters: Im „WACHSTUM GLOBAL“, der 100 Werte enthält, haben wir die großen Tech-Unternehmen wie Alphabet, Apple, Meta und Microsoft mit drin. Allerdings mit deutlich geringeren Gewichtungen als bei anderen Marktteilnehmern. Sie belaufen sich jeweils auf maximal 1,5 Prozent. Insgesamt machen die genannten Tech-Werte nur rund 5 Prozent der Portfolioallokation aus.

Der „WACHSTUM GLOBAL“ wurde 2008 aufgelegt. Auf der Grundlage unseres konservativen Ansatzes mit rigider Beachtung des Risk- und Money-Managements streben wir jedes Jahr eine gute Wertentwicklung für unsere Kunden an – ohne irgendwelche Konzentrationen einzugehen. Wir setzen auf stabile Geschäftsmodelle und eine breite Streuung. Wir haben Übernahmekandidaten im Portfolio und sind im Small- und Mid-Cap-Bereich sehr aktiv. Die breite Diversifizierung erstreckt sich unter anderem auf die Bereiche Konsum – mit Aktien wie Beiersdorf, Henkel und Unilever – und Gesundheit. Bei den Einzelwerten setzen wir ausschließlich auf Europa und die USA. In den ETFs sind zwar Schwellenländer mit dabei, aber wir spielen die Emerging Markets nicht über Einzelwerte.

Sie legen einen Schwerpunkt auf potenzielle Übernahmekandidaten. Was reizt Sie an diesen Unternehmen?

Peters: Die Übernahmeprämie. Wenn sich eine Übernahme abzeichnet oder es zu einer Übernahme kommt, steigt der Aktienkurs. Ein Übernahmekandidat, der auch unter unseren Top-10-Positionen rangiert, ist die Commerzbank.

In welchen Sektoren werden Sie im Hinblick auf M&A-Unternehmen aktuell besonders fündig?

Peters: Unser Ansatz ist nicht branchenspezifisch, deshalb spielen Sektoren für uns weniger eine Rolle. Wir sehen uns stattdessen an, ob der Hauptaktionär neue Aktienpakete unseres Zielunternehmens übernimmt. Wenn dieser in der Summe 30 Prozent der Anteile erreicht, wird es für uns interessant.

Dieses Vorgehen ist ziemlich aufwendig.

Peters: Wir machen die Analyse nicht alleine. Wir stützen uns auf unser Netzwerk, darunter das Analysehaus Solventis in Mainz. Solventis veröffentlicht einmal im Jahr eine „Endspielstudie“ zu Garantiedividenden oder Squeeze-Out-Chancen nach Überschreiten der 94 Prozent – hier sind interessante Opportunitäten aufgelistet.

Wir tauschen uns zusätzlich mit anderen Vermögensverwaltungen aus, die ebenfalls Übernahmekandidaten in Betracht ziehen. Über unsere Netzwerkpartner haben wir immer die Informationen zur Hand, die wir für unsere Entscheidungen brauchen.

Ihr Interesse für den US-Markt vertieften Sie an der University of Miami. Es folgten Stationen unter anderem bei Deutsche Bank. Seit einer Reihe von Jahren arbeiten Sie für die HÖVELRAT Holding und deren Tochter PROAKTIVA. Was schätzen Sie hier vor allem?

Peters: Wir haben 30 Teamspieler mit unterschiedlichen Backgrounds, die vom Akademiker über den Börsenhändler und den Analysten bis zum Bankkaufmann reichen. Alle bringen sich ein und beeinflussen die Kundenergebnisse positiv. Als unabhängiger Vermögensverwalter haben wir keinen Verkaufsdruck, wir können uns tatsächlich mit den Märkten und den Kunden beschäftigen. Das Zusammenspiel der individuellen Charaktere bei PROAKTIVA ist toll. Die sehr breite Mischung aus erfahrenen älteren und innovativen jüngeren Mitarbeitenden bereitet uns allen viel Freude und Spaß. Die beiden jüngsten Kollegen sind Mitte Zwanzig, der älteste Kollege, der uns zuarbeitet und leider in den nächsten Monaten aufhört, ist über Achtzig. Und von den 30 Mitarbeitenden sind 17 Vermögenspartner, wovon die Bindung an die Firma und das Engagement gleichermaßen profitieren – was letztlich unseren Kunden zugutekommt.

Welches Investment im „WACHSTUM GLOBAL“ hat sich besonders ausgezahlt?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Peters: Im Grund war es Apple – 2008 sind wir mit Auflage des Fonds erstmals eingestiegen. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder einmal Geld vom Tisch genommen. Highflyer im Portfolio werden schnell zu Klumpenrisiken, da die Positionen sonst zu groß werden; wir können besser damit leben, hin und wieder Gewinne mitzunehmen, auch wenn es im Fall von Apple natürlich Rendite gekostet hat.

Durchschnittlich haben die Werte in unserem aktiv gemanagten Fonds einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Werden die Erwartungen nicht erreicht, fliegt der Titel raus. Entspricht er den Zielsetzungen oder übertrifft er sie schneller als erwartet, reduzieren wir die Positionsgröße.

Zurück zu Apple: Seit 2008 haben wir ungefähr fünfmal Gewinne mitgenommen. Wir halten den Wert aber weiterhin, weil das Unternehmen neue Innovationen wie Apple Intelligence auf den Markt bringt, die in den nächsten Jahren für Wachstum sorgen dürften.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des H&H Stiftungsfonds können dem Webdokument entnommen werden. Dieses finden Sie unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A0NJGU7/downloads.