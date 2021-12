Wachstumsbranche Waste Smarte Mülltonnen und tierische Recycling-Helfer

Bertrand Lecourt, Manager des Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

Ob Stahlstaub oder Salzschlacken – in der Stahl- und Aluminiumindustrie fallen gefährliche Reststoffe an, und um deren Recycling kümmert sich Befesa. Das S-Dax-Unternehmen zählt in Europa und Asien zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. „Das Geschäftsmodell wird unterstützt durch strukturelle Treiber wie strengere Umweltgesetzgebung und Steuern, die einen Trend weg von der Deponierung hin zum Recycling fördern“, sagt Bertrand Lecourt, Fondsmanager des Fidelity Sustainable Water & Waste Fund.

Befesa ist nur ein Beispiel aus den vielfältigen Anlagechancen der Abfallwirtschaft, die Lecourt für seinen Fonds nutzt. In der Müllbranche geht es auch um mehr als nur um Recycling. Lecourt sieht vier große Segmente entlang der Wertschöpfungskette, in denen sich interessante Unternehmen finden.

Am Anfang steht die Müllabholung und -sammlung. Diese ist stark von lokalen Gegebenheiten geprägt. Während so manche Entwicklungsländer von einer geordneten Müllabfuhr und Deponierung nur träumen können, wird in vielen Industrieländern der Müll bereits vom Verbraucher vorsortiert, etwa in Biomüll, Papier, Glas, Textil oder Plastik, und entsprechend entsorgt. Abhängig vom Wert der Reststoffe lassen sich hiermit Geschäftsmodelle aufziehen. „Auch der Transport von Müll bietet Chancen“, sagt Lecourt. Ein in diesem ersten Segment aktives Unternehmen ist beispielweise Tomra Systems. Die norwegische Firma hat sich auf sensorgestützte Sortiersysteme spezialisiert, die deutschen Verbrauchern vor allem in Form von Pfandautomaten in Supermärkten bekannt sind. „Tomras Systeme sammeln und sortieren über 40 Milliarden leere Dosen und Flaschen jedes Jahr. Das Unternehmen ist ein gutes Beispiel, wie Anleger von dem Trend zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft profitieren können“, sagt Lecourt.

Kostengünstige Produkte aus Recycling-Material

Im Mittelpunkt einer solchen Kreislaufwirtschaft steht das Recycling. Sind Abfallprodukte erst einmal sortenrein sortiert – was gerade im Kunststoffbereich noch eine große Herausforderung ist –, sind recycelte Produkte kostengünstiger und effizienter als Produkte aus neuen Rohstoffen. Wiederaufbereiten und zu Neuem verarbeiten lässt sich vieles. Aus den Salzschlacken der Aluminiumindustrie gewinnt Befesa beispielsweise Metallkonzentrate für Gussrohstoffe oder Düngemittel für die Landwirtschaft. Großes Potenzial sieht Lecourt im Elektronikbereich. Hier sind häufig teure Rohstoffe wie Gold und Kobalt verarbeitet, und die Recyclingquote ist noch ausbaufähig.

Der Fondsmanager schaut sich aber auch exotischere Bereiche an, auch wenn dieses spezielle Beispiel noch nicht investierbar ist: Da Küchenabfälle in China aus Angst vor Krankheitsübertragungen nicht direkt an Schweine verfüttert werden, hat dort ein findiger Unternehmer Kakerlaken-„Fabriken“ erbaut, wo sich die Küchenschaben über die Delikatessen hermachen. Nach ihrem Lebensende dienen sie dann als nährstoffreiche Tiernahrung oder werden für Kosmetikprodukte verwendet.

Ein drittes Segment ist die Energiegewinnung aus Müll. „Dieser Subsektor erschließt Investoren unserer Ansicht nach die attraktivsten Möglichkeiten in der Abfallwirtschaft, mit stabilen Erträgen und weniger Produktionsrisiken als bei traditionellen Energiequellen“, sagt Lecourt.

Robotik für Müllfahrzeuge

Auch vor der Abfallwirtschaft macht das Thema Disruption nicht halt. Technologie ist somit ein wichtiger vierter Anlagebereich. Nicht zuletzt, da Industriestaaten zunehmend ihre Müllberge zuhause managen müssen. China will nicht mehr der Recycling-Hof der westlichen Welt sein und auch andere asiatische Staaten werden bei Müllimporten wählerischer. „Neue Marktteilnehmer mischen beispielsweise den Handel mit Recycling-Material durch Online-Plattformen auf und schaffen so zusätzliche Ertragsströme für Recycling-Firmen“, sagt Lecourt. Ein anderes Beispiel sind Roboterarme für Müllwagen, die das Einsammeln beschleunigen, oder smarte Mülltonnen, die anzeigen, wenn sie voll sind, und so eine Optimierung der Fahrrouten ermöglichen. Als einen starken Wachstumsmarkt sieht Lecourt zudem dass Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, das ausgeklügelte Systeme erfordert, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Trotz der Bemühungen in einigen Ländern, Abfall zu reduzieren, wachsen die Müllberge weltweit. „Hieraus entstehen viele Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Müllsammlung, Recycling, Energiegewinnung und neue Technologien. Der Wert des globalen Abfallmarkts soll Schätzungen zufolge bis 2025 auf 485 Milliarden US-Dollar steigen, was einem jährlichen Wachstum von rund 6 Prozent entspricht“, rechnet Lecourt vor.







Die im Beitrag genannten Unternehmen dienen lediglich der Illustration des Themas und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Ihre Nennung bedeutet nicht, dass sie als Position für unsere Portfolios in Frage kommen.

