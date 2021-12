Pictet Asset Management 07.11.2017 Lesedauer: 4 Minuten

ANZEIGE

Wachstumschance Umweltschutz Ökologisches Umdenken von Konsumenten und Staaten nutzen

Die jüngste Klimakonferenz in Bonn hat das Thema einmal mehr in den Vordergrund gerückt, viele Unternehmen haben es längst erkannt: Es tut Not, Umweltschutz zum Geschäftsziel zu erklären. Die Anzahl dieser Firmen dürften in den kommenden Jahren wachsen. Von dieser Entwicklung können auch Anleger profitieren.